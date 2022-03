“Procuramos inspirar”: Grupo Firme rumo aos seus concertos históricos no Foro Sol

Eduin Caz e companhia, do Grupo Firme, se reuniram no Fórum Sol do Autódromo Hermanos Rodríguez, Cidade do México, para contar suas aspirações e sonhos sobre o que parece ser a maior conquista de sua carreira: três datas completas no palco vencidas pelos Rolling Stones, Madonna, AC/DC, entre vários outros.

Na voz da própria banda, a circulação deles era chegar a um fórum, ou cumprir objetivos bem menores, porque achavam que era muita responsabilidade; no entanto, o “balde de água fria” de vender em tempo recorde foi o que os fez começar a acreditar na verdadeira magia do Grupo Firme.

“Queríamos encher as pulgas, em Tijuana e o gerente colocou o Fórum Sol na minha cabeça, eu disse que se não fizermos isso, nunca saberemos, que ele não está lá e agora estamos indo para sim. Quando começamos a fazer mais coisas para estar aqui, a mente se abriu e começamos a ter ideias mais loucas e queríamos mais coisas, e vamos alcançá-las”, disse o vocalista do grupo.

O Grupo Firme garantiu que seu objetivo, a cada passo que dão como artistas, é apenas inspirar outras pessoas a realizar seus sonhos (Foto: Gustavo Azem/Infobae México)

Por outro lado, garantiram que não é fácil viver com o sucesso que o Grupo Firme os trouxe para suas vidas, mas tentam se adaptar a ele e tentam da melhor maneira, sempre cuidando dos passos que dão, porque a mensagem que eles querem transmitir ao público é a de inspiração, que eles sabem que os sonhos sempre podem ser realizados.

Nesse contexto, ele garantiu que muito tem a ver com a forma como eles se parecem, se vestem e se expressam. “Quando o sucesso chegar, se chegarmos aqui com chinelos ou shorts, você vai dizer, pinche morro tacuache, que não parece um artista, eu não o respeito”, disse o cantor.

Tudo começou, ela disse, porque viu um comentário de uma senhora nas redes sociais, que disse a ela que ela só pega, no peda, e isso é um mau exemplo para o filho, então ela não queria expô-lo a seus vídeos ou música. Foi assim que a mudança veio, a fim de se aproximar de mais pessoas e aumentar sua base de fãs.

“Ele está certo, eu disse a eles que vamos levá-lo até a tomadera, entramos na academia, que há uma mudança radical na vida e para não ver que qualquer outra coisa que tomamos, estamos tentando inspirar. Não podemos ir brigar com a moça, queremos que ela se sinta feliz e o traga para o show, já existem dois ingressos vendidos. Sempre do jeito que eles te veem, eles te tratam”, disse Eduin Caz.

Finalmente, eles exibiram a moda que começaram como Grupo Firme, mesmo uma das chaves para o sucesso de sua fama: gravar todos os tipos de duetos com seus colegas da região mexicana, não importa quão grande ou pequeno fosse seu nome dentro da indústria.

O importante, disseram eles, era dar apoio a todos aqueles que começaram do zero, assim como gostariam de receber apoio. Isso acabou explodindo e incentivando outros a fazerem o mesmo, o que beneficiou a todos.

“O Grupo firme está no topo e tem que haver um declínio, mas estamos trabalhando para chegar muito tarde, estamos trabalhando para que venha devagar, e começamos a fazer duetos com muitas pessoas da regional, e o tema do Grupo Firme, a amizade, começou a funcionar. O regional começou a fazer muitos duetos e funcionou para todos nós, todos se beneficiaram disso”

Por fim, confessaram que têm algumas surpresas em mãos, que vão desde a estreia de uma música com o cantor colombiano Camilo, até uma turnê pelo estádio das principais cidades do México e dos Estados Unidos, além de uma data próxima a ser revelada em “a feira mais importante do país”, será a Feira Nacional de San Marcos?

(Foto: Instagram/ @grupofirme)

A primeira data da banda, anunciada para 25 de março de 2022 no Foro Sol no CDMX, foi vendida em tempo recorde. Menos de 45 minutos. Foi assim que eles decidiram continuar com os shows que poderiam representar um recorde hoje.

A segunda data, 26 de março, foi esgotada até o último ingresso. Nenhum canto foi deixado livre do imenso estádio que já foi a casa do time de beisebol Diablos Rojos. Espera-se, por enquanto, aproximadamente 200 mil pessoas entre todas as datas.

A última data foi aberta em 24 de março de 2022, tornando-se a primeira a ser realizada na capital mexicana. Completamente exausto também, desculpe dar as más notícias, mas há uma boa, porque anunciaram uma quarta data até 7 de maio.

Os ingressos estão à venda através do sistema Ticketmaster, por telefone, seu site ou nas bilheterias do Palacio de los Deportes, na Cidade do México, e em locais estabelecidos em shoppings, lojas, etc.

