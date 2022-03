Primeiro-ministro do Paquistão pede apoio da população diante de uma moção de censura

Islamabad, 24 Mar O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, pediu esta quinta-feira à nação que se junte a ele na marcha que organizará em março 27, em Islamabad, para mostrar o apoio de seu governo à recente moção de censura apresentada pela oposição e que será votada no próximos dias. “Quero que toda a nação se junte a mim em 27 de março para enviar uma mensagem: que não estamos com o mal, somos contra”, disse Khan hoje em uma mensagem televisionada. Começa esta sexta-feira uma sessão crucial na Assembleia Nacional, na qual o dia em que o presidente da Câmara decidir votar a moção, apresentada a 8 de março pelos líderes do Movimento Democrático do Paquistão (MDP), a frente comum criada em 2020 com a intenção de derrubar Khan. O colapso da economia do Paquistão, com altos níveis de inflação e desemprego, ou a política externa seguida pelo primeiro-ministro, foram algumas das razões para apresentá-lo, assegurando que a formação Tehreek-e-Insaf (PTI) do Paquistão já não goza de maioria na Câmara Baixa do Parlamento. De acordo com os registos parlamentares, o partido tem 179 parlamentares na câmara de 342 deputados, enquanto os partidos de oposição combinados têm 162 membros. Khan precisa de 172 apoios. Mesmo assim, a oposição afirma ter apoio suficiente para ter sucesso, tendo abordado recentemente vários aliados de Khan no governo. Por causa dessa aproximação, o primeiro-ministro e vários membros de seu gabinete vêm culpando a oposição por subornar seus legisladores mais insatisfeitos para mudar seu voto. “Essa gangue se uniu e colocou um preço na consciência dos representantes públicos e os comprou abertamente”, denunciou Khan. Além disso, acusou a oposição de ser “uma gangue de ladrões que vêm saqueando o país nos últimos 30 anos, caindo em corrupção e enviando dinheiro para o exterior” Recentemente, uma dúzia de membros do PTI se manifestou abertamente contra o governo, culpando-o por não cumprir as promessas que fez antes das eleições, e o partido pediu-lhes explicações. O primeiro-ministro já ganhou um voto de confiança no ano passado, solicitado por ele, depois que seu partido perdeu um assento de senador em Islamabad que se esperava que ele tivesse vencido. Uma votação em que recebeu o apoio de 178 parlamentares e foi boicotada pela oposição, que acredita ter chegado ao poder em 2018 em uma eleição fraudada com a aprovação do Exército. CHEFE ya-hbc/mt/fp