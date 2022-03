Primeira parada para a qualificação

Madrid, 24 Mar A seleção espanhola Sub-21 enfrentará nesta sexta-feira, contra a Lituânia em Talavera de la Reina (Toledo) às 20:00 CET (-1 GMT), a primeira das 'finais' a certificar sua qualificação rápida para o Campeonato Europeu na categoria que será disputada em Geórgia e Romênia no verão de 2023 e que vencerão se vencerem seus próximos dois compromissos. Após a expulsão da Rússia das competições internacionais pela UEFA devido à invasão da Ucrânia, a Espanha viu seu maior rival e a única equipe que conseguiu vencê-la desaparecer, precisamente na última partida. Ambos estavam com 15 pontos no Grupo C e agora é a Eslováquia, rival na próxima terça-feira, o principal perseguidor com 9. O treinador Luis de la Fuente disse em entrevista coletiva que “gostaria de jogar contra a Rússia” porque isso significaria que não haveria guerra. Mas esse não é o caso e, nos esportes, é um problema a menos para a Espanha. Há agora seis pontos à frente do segundo lugar - apenas o primeiro lugar em cada grupo dá um ingresso direto para o Campeonato da Europa - mas a UEFA ainda não decidiu o que fazer com os pontos alcançados nos jogos contra a Rússia. No rali, de acordo com a EFE, eles esperam que a Espanha tenha os três que alcançou em sua vitória em setembro na Extremadura, então as contas continuam vencendo os próximos dois jogos para certificar a passagem para o torneio da Geórgia e Romênia. Para este fim, Luis de la Fuente mantém o bloco que o leva Grupo C e só conta, apesar de 133 dias após a última chamada, com quatro caras novas: Miguel Ángel Morro (Fuenlabrada), Raúl Torrente (Granada), Álex Baena (Girona) e Rodrigo Riquelme (Mirandés). Destes, Torrente poderia preencher a lacuna deixada por Hugo Guillamón (Valência), chamado por Luis Enrique para o absoluto, mas problemas de estômago o pesaram no penúltimo treino e Víctor Chust (Cádiz) vence inteiro para acompanhar Alejandro Francés (Zaragoza) no centro do atraso. Por sua parte, Rodrigo Riquelme tem opções para fazer sua estreia na Espanha Sub-21 direto nos onze iniciais se Luis de la Fuente optar por 4-2-3-1 e precisa daquela figura de craque em que o próprio jogador de futebol reconheceu, em entrevista à EFE, sentir-se “mais à vontade”. A mudança esperada virá no gol, já que Julen Agirrezabala (Athletic Club) está fora devido a lesão. Arnau Tenas (Barcelona) retornou à chamada, que começou no início desta geração, após uma lesão no pé e pretende começar. Em frente à Espanha terá uma Lituânia que ocupa a última posição no Grupo C com apenas três pontos, vencida frente a Malta (2-1) e que concede mais de dois golos por jogo (15 em seis jogos), pelo que deve ser um rival propício para recuperar a confiança após a última derrota, em novembro, na Rússia. Além disso, os de Luis de la Fuente encontrarão uma ótima atmosfera no Estádio Municipal do Prado de Talavera de la Reina, já que os 4.000 ingressos esgotaram em 24 horas. - Escalações prováveis: Espanha: Arnau Tenas; Victor Gomez, francês, Chust, Miranda; Turrientes, vencedor; Sergio Gomez, Rodrigo Riquelme, Bryan Gil; e Abel Ruiz. Lituânia: Baliutavicius; Zabita, Zebrauskas, Tutyskinas, Jansonas; Kalinauskas, Uzela, Ramanauskas; Dovydaitis, Klimavicius e Milasius. Árbitro: Joni Hytiá (Finlândia) Estádio: Municipal del Prado Horário: 20:00 horas CET (-1 GMT). CHEFE 1011880 omb/og