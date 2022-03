Prefeito deposto de Melitopol denuncia reabertura forçada de escolas em russo

Lviv, Ucrânia, 24 Mar O prefeito deposto da cidade ucraniana de Melitopol, localizado entre Mariupol sitiada e Kherson ocupada, Ivan Fedorov, na quinta-feira denunciou que as escolas da cidade foram forçadas a reabrir com o russo como língua de instrução. “Hoje, os soldados russos estão forçando os professores de Melitopol a reensinar os meninos em russo desde 1º de abril”, disse Fedorov nas redes sociais, informou a agência Ukrinform. Ele acrescentou que a prefeitura está tendo problemas para pagar salários a funcionários públicos, já que o Tesouro bloqueou transferências para a cidade, localizada no sul do país. O prefeito deposto de Melitopol acrescentou que as tropas russas sequestraram três cidadãos israelenses, embora ele não tenha elaborado sobre a identidade dessas três pessoas ou quando o incidente ocorreu. Em meados deste mês, as forças russas instalaram Galina Danilchenko na prefeitura, que pediu aos cidadãos que não resistissem à ocupação russa para que ela possa voltar à normalidade. A administração regional de Zaporiyia nomeou Danilchenko como prefeito no 12º dia após a captura do prefeito anterior, Fedorov, pelas forças russas. CHEFE int-jam/mj