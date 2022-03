Praga pedirá assistência financeira à UE para ajudar refugiados ucranianos

Praga, 24 Mar A República Tcheca buscará assistência financeira da União Europeia (EU) para ajudar as centenas de milhares de refugiados que chegam ao seu território fugindo da guerra na Ucrânia, o primeiro ministro do país da Europa Central, Petr Fiala, disse hoje antes de sair para Bruxelas. “Concordamos no Conselho de Ministros de quarta-feira que calcularemos todos os custos relacionados com a crise dos refugiados”, disse à imprensa o chefe de governo do país da Europa Central, que até agora concedeu vistos humanitários a mais de 200.000 pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia. Fiala deu a entender que vai levantar o apelo por mais fundos na cimeira de líderes europeus que começa esta quinta-feira em Bruxelas para analisar as consequências da invasão da Ucrânia e chegar a acordo sobre medidas para mitigar os seus efeitos económicos. Segundo o presidente, é preciso “aumentar as contribuições da comunidade para superar a crise dos refugiados”. Praga também estimará o custo dessa onda de refugiados em abril para os cofres públicos. Posteriormente, uma equipe do Gabinete do Governo será responsável por definir “de quais programas comunitários essas despesas podem ser financiadas”, explicou o político conservador. Até o momento, vários abrigos foram montados no país, oferecendo acomodação a dezenas de milhares, em alguns casos em locais precários, como centros esportivos, centros culturais e bombeiros. O recém-aprovado “Lex Ucrânia” concede subsídios de 200 euros aos refugiados, ajuda mensal por seis meses, para facilitar a localização de uma casa e trabalho. Um programa de subsídios de 120 euros por pessoa por mês também foi aprovado para cidadãos que recebem refugiados em suas casas particulares.