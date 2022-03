Portugal: O gol de Otávio por 1-0 contra a Turquia pela repescagem para a Copa do Mundo Qatar 2022

Portugal venceu por 1-0 contra a Turquia no Estádio do Dragão pela última chance de chegar à Copa do Mundo Qatar 2022. Isso com um gol do meio-campista Otávio, que apareceu na área rival para aproveitar o rebote no taco. Loucura total.

PORTUGAL X TURQUIA PARA QATAR 2022 REPESCA

Cristiano Ronaldo não quer ficar de fora da Copa do Mundo Qatar 2022 E embora ele não pudesse na fase de grupos, ele faz de tudo na repescagem, onde terá que vencer 2 partidas para conseguir a qualificação. Ele deve primeiro superar a Turquia como local.

Fora da Liga dos Campeões, o CR7 fará todo o possível para não perder outro importante campeonato internacional. Aos 37 anos, o atacante busca continuar fazendo história com base em gols e partidas. Se ele for eliminado hoje, será um duro golpe para o presente.

Portugal tem um grande plantel além de Cristiano Ronaldo. Eles têm João Felix, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Diogo Jota, entre outros. É por isso que, no anterior, ele é candidato contra o rival de plantão. E ele terá o enorme apoio de seus fãs.

Mas a Turquia não deve ser confiável, o que, embora não tenha números notáveis, é uma equipe difícil de quebrar na Europa. Ele pode bater na mesa se deixar a equipe 'luso' em campo. Tudo pode acontecer nesse tipo de encontro.