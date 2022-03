Por que Gianluca Lapadula está em alta após a eliminação da Itália na repesca?

Nesta quinta-feira, minutos antes de Perú x Uruguai, em um resultado histórico, A Itália caiu 1-0 para a Macedônia em Palermo para a repescagem europeia para a Copa do Mundo Qatar 2022. Aleksandar Trajkovski marcou um grande gol nos descontos dos jogos (90′+2) e é assim que os 'azzurri' perderão a Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva. Esse fato rapidamente se tornou uma tendência nas redes sociais, mas um nome é o que se destacou, o do ítalo-peruano Gianluca Lapadula.

Como é sabido, em 2017 o atacante foi convocado para jogar pelos 'azzurri' e teve um ótimo desempenho em um amistoso contra o San Marino, onde marcou um triplo. Depois disso, ele não foi convocado novamente e fez sua estreia em novembro de 2020 em La Blanquirroja contra o Chile. A partir desse momento, ele se tornou um dos jogadores essenciais do técnico Ricardo Gareca. Além de conquistar o amor dos fãs peruanos.

Esses são alguns dos comentários que foram feitos nas redes sociais.

Gianluca Lapadula, as reações após a eliminação da Itália da Copa do Mundo.

SOBRE LAPADULA

Lapadula, nascido em Turim há 30 anos, tem uma longa carreira no futebol italiano e flerta há vários anos com a ideia de jogar pelo país natal de sua mãe. Ele nunca havia visitado o Perú e quase não fala espanhol, mas várias vezes esteve no radar da seleção inca. E finalmente chegou o dia em que ele vestiu a camisa, foi antes da derrota para o Chile nas eliminatórias indo para o Copa do Mundo Qatar 2022.

Sua jornada para essa estreia foi muito longa. Ele deu seus primeiros passos nas categorias inferiores da Juventus e, após uma breve passagem pelo Pro Vercelli na terceira divisão, chegou ao Parma em 2009. Ele tinha apenas 19 anos e jogou algumas partidas na equipe reserva, até que começou a ser emprestado a diferentes clubes da ascensão do futebol italiano: Atlético de Roma, Ravenna, Cesena FC e San Marino, onde marcou 24 gols em 35 partidas na temporada 2011/12. Ele já foi mostrado como um segundo ponto fisicamente muito forte, possuindo um chute letal para canhotos e seu nome começou a ganhar prestígio entre o Lega Pro 2, 1 e Serie B.

Sua primeira grande temporada foi em Teramo - ele marcou 21 gols na promoção para a Serie B em 2015 -, mas o Parma finalmente decidiu ficar sem ele e em julho de 2015 ele chegou como jogador livre em Pescara para jogar o segundo campeonato. divisão. Esse foi o local de sua explosão final no futebol: ele marcou 27 gols em 40 partidas e, em seguida, marcou três gols em suas quatro partidas do play-off, levando os Dolphins à Série A.

Gianluca Lapadula assinou contrato com o AC Milan em meados de 2016, após uma grande temporada em Pescara (Reuters)

Naquela época, ele já estava no radar de Ricardo Gareca e sua equipe técnica para a Copa América Centenário 2016, um torneio que foi um ponto de virada para o ciclo: foi o evento onde o Perú fez sua substituição geracional, sem pesos pesados como Juan Manuel Vargas e Claudio Pizarro. Mas, finalmente, como sua mente estava decidida a alcançar a promoção com Pescara e havia rumores de que ele era pretendido por vários clubes da Serie A, ele decidiu descartar a chamada.

No entanto, seu grande desempenho na época lhe rendeu sua contratação pelo AC Milan, que pagou 9 milhões de euros por seu passe, em um mercado onde os argentinos Vangioni, Ocampos e José Sosa, além do paraguaio Gustavo Gómez, também chegaram. E no final daquele ano, enquanto transformava seus primeiros gols em

Ele foi chamado para representar Azzurra em maio de 2017 e teve um desempenho muito bom em um amistoso contra o San Marino: ele jogou os 90 minutos e marcou um hat-trick voador na vitória por 8 a 0 no estádio Empoli. Como essa partida não era uma partida oficial, Lapadula ainda estava apto para processar a obtenção da nacionalidade peruana, de acordo com as regras da FIFA. Seu nome ainda estava na pasta do White Red Coaching Staff e suas atuações foram seguidas por uma lupa, especialmente porque ele conseguiu se estabelecer como jogador de futebol permanente na Série A.

Do AC Milan foi emprestado ao Genoa, depois jogou pelo Lecce e nesta temporada caiu para o recém-promovido Benevento. Foi realizado na categoria superior do Calcio e se tornou uma ótima opção para o Gareca diante da derrota de Guerrero.

