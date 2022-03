Perú x Uruguai: revenda de ingressos sobe para $1.200 antes da partida do playoff

Montevidéu foi invadida por uma verdadeira maré branco-vermelha de mais de três mil fãs que fizeram de tudo para poder acompanhar o Seleção peruana no importante jogo contra o Uruguai, hoje no Centenário estádio.

No entanto, há muitos que viajaram para a aventura, com alguns dólares no bolso, mas sem a tão esperada entrada que lhes permite estar nas arquibancadas do estádio onde hoje a partir das 18h30 ( Hora peruana) será realizada em jogo pela 17ª data das eliminatórias do Catar.

O preço dos ingressos para os fãs bicolores foi de US $300, mas na expectativa dos peruanos de conseguir um, os revendedores estão aproveitando o momento para oferecer ingressos de US $600 a US $1200, impossibilitando que muitos paguem.

É o caso do icônico fã israelense, que viajou para Montevidéu depois de vender algumas coisas e fazer um empréstimo, então na cidade uruguaia ele vende máscaras para pagar suas despesas em terras estrangeiras e pagar por seu hotel.

No entanto, ele está esperando que alguém lhe “doe” um ingresso para que ele possa torcer pela seleção peruana nas arquibancadas do Centenário, caso contrário, ele ficará ao ar livre com muitos outros torcedores que também organizarão a festa bicolor.

ELE CANCELOU O CASAMENTO E ELES TERMINARAM.

Esse duelo também está nos deixando com histórias de fãs que estão dispostos a igualar o inimaginável para perder qualquer jogo do 'time de todos' e esse é o caso de um jovem fã que cancelou seu casamento e vendeu o anel de noivado que ia dar à namorada para comprar seus ingressos e seu ingresso para o Perú - Uruguai.

“O ingresso para a partida custa 300 dólares, mais o hotel e o ingresso. No mês que vem eu ia me casar, já tinha comprado o anel e minha namorada descobriu”, disse o fã às câmeras da América TV.

“Eu disse à minha namorada que é melhor adiar o casamento, que eu tinha um emprego na mina e hoje (ontem) ela descobriu que estou no Uruguai”, revelou o jovem fã, que teve que suportar a fúria de seu parceiro.

“Acabou comigo e o pior é que eu tive que dizer a verdade a ele. Adiei o casamento porque tive que vender o anel. O casamento pode ser adiado, mas o jogo contra o Uruguai não pode”, justificou afirmando que sua namorada o bloqueou de todas as suas redes sociais e não quer saber nada sobre ele.

Outro seguidor dos líderes de Ricardo Gareca decidiu não ir trabalhar, pegar sua mala e ir para a capital charrua. “Desculpe chefe, eu estou indo para o jogo”, disse ele em rede nacional.

Mas há alguns que fizeram uma viagem desde segunda-feira. Saíram de ônibus de Lima para Puno, de lá chegaram à Bolívia e depois de longas horas de travessia chegaram ao Paraguai, onde descansaram por algumas horas e novamente pegaram um transporte para Buenos Aires e, sem perder tempo, pegaram uma unidade que os levaria para Colonia.

É aqui que eles conseguem pegar uma balsa e finalmente chegar a Montevidéu.

CONTINUE LENDO