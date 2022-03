Perú x Uruguai: 'Cuto' Guadulupe viajou a Montevidéu para incentivar o 'bicolor' e enviou uma mensagem cheia de fé

Luis' Cuto 'Guadalupe viajou novamente para incentivar a seleção peruana com a esperança de voltar com uma vitória e se classificar para a Copa do Mundo Qatar 2022 em sua mala. O ex-zagueiro está em Montevidéu para testemunhar o penúltimo duelo do 'bicolor', que será contra o Uruguai nesta quinta-feira no estádio Centenario. Ele também enviou uma mensagem, fiel ao seu estilo, cheia de fé.

“Estou feliz por estar aqui apoiando a seleção peruana, como todos os peruanos que estão aqui em Montevidéu, no Perú e em todo o mundo. Suas energias positivas sempre serão importantes para que amanhã a seleção nacional possa alcançar um resultado favorável”, disse ele para as câmaras do GOLPERÚ.

“ Há fé, lembre-se sempre de que a fé é a coisa mais linda da vida . O importante é que estamos todos aqui com a esperança de ver nossa equipe vencer, mas estamos cientes de que temos um grande rival no comando. Queremos que seja uma partida digna de ambas as equipes, que eles nos dêem um belo show e possamos comemorar”, acrescentou.

'Cuto' se referia aos fãs que viajaram para Montevidéu. “Para agradecer a todos, somos irmãos, viemos com entusiasmo e não é fácil, o Uruguai é um país caro. Mas todos se esforçaram para mostrar esse inchaço incondicional à seleção peruana”.