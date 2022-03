Perfil do estágio 4 da Vuelta a Catalunya 2022, dia chave para Nairo e Higuita

A etapa 4 da competição espanhola será o dia mais importante para alcançar uma posição na classificação geral, distanciando os rivais diretos o máximo possível. Isso será o que os dois colombianos terão que fazer se quiserem ganhar o título da corrida no próximo domingo, o dia em que a corrida termina.

Para este dia, espera-se que haja uma grande batalha na montanha. então, ter o gregário e o maior número possível de homens no topo para controlar o lote será importante para, por um lado, trazer ordem aos rivais e, por outro lado, economizar o máximo de energia possível para o fim.

Nairo teve um bom desempenho no dia anterior, chegando em terceiro lugar da etapa logo atrás de Ben O' Connor do Ag2r Citröen que venceu a fração e do espanhol Juan Ayuso da UAE Team Emirates.

Isso sugeriria que o boyacense está em ótimas condições para este dia, sendo um dos favoritos de acordo com estatísticas coletadas por algumas contas do Twitter dedicadas a gerar previsões sobre competições de ciclismo.

Entre as estatísticas, no top 20 estão Esteban Chaves da EF Education EasyPost e Sergio Higuita de Bora Hansgrohe, que também puderam surpreender no final do dia, pois também foram vistos em boas condições na montanha.

Especialmente o campeão nacional de estrada Sergio Higuita, porque no dia passado ele entrou com o mesmo tempo que Nairo Quintana na 4ª posição, batendo outros rivais para conseguir o mesmo lugar na classificação geral.

Para este dia o terreno não será nada fácil, os corredores terão que estar muito atentos a todos os movimentos de seus rivais, mas além disso, devem ter cuidado nas descidas que se tornam bastante complicadas,

A rota vai de La Seu d'Urgell e Boí Taüll mais de 166,7 km de rota, onde o pelotão terá que superar três passagens de montanha de primeira classe e dois sprints intermediários distribuídos por todo o perfil da competição catalã.

Os colombianos começam como favoritos na etapa 4 da Vuelta a Catalunya 2022. Imagem tirada do ProCyclingStats

O final seria entre um pequeno grupo de corredores, embora possa acontecer que o acabamento beneficie um corredor para chegar sozinho. Não será um fechamento explosivo, então um sprint entre alpinistas pode ser descartado.

Outros favoritos para este dia montanhoso seriam Richard Carapaz da Ineos Grenadiers, João Almeida da UEA Team Emirates, Iván Ramiro Sosa da Movistar Team que esteve na corrida ajudando seu líder Alejandro Valverde, que também poderia ser um vencedor opcional para esta etapa rainha.

Sem dúvida, os colombianos lutarão nesta quinta-feira, então a transmissão do palco pela televisão RCN, o único canal autorizado a apresentar a rodada espanhola, será imperdível.

Enquanto isso, os dias seguintes também terão um alto nível de complexidade, pois o terreno propõe tudo e saber como passar por essas rotas para ficar entre os melhores da corrida quando você chegar em Barcelona, será o alto preço que será cobrado quando você ganhar ou estar à frente hoje.

CONTINUE LENDO: