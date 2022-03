OTAN se reúne em Bruxelas sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia

NATO member country leaders pose for a family photo before a summit to discuss Russia's invasion of Ukraine at the alliance's headquarters in Brussels, Belgium, March 24, 2022. REUTERS/Wolfgang Rattay

Os líderes da OTAN lançaram uma cúpula extraordinária na quinta-feira para avaliar como podem dar à Ucrânia mais apoio para se defender contra a invasão da Rússia, e apoiar um novo fortalecimento na parte oriental da Aliança com quatro novos batalhões na Bulgária, Romênia, Hungria e Eslováquia.

Os chefes de Estado e de governo dos 30 aliados estão reunidos em Bruxelas para mostrar unidade face à agressão ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin, numa reunião em que o ucraniano Volodymir Zelensky também participará por videoconferência.

“Estamos unidos em condenar a agressão não provocada do Kremlin (...) e determinados a continuar a impor custos à Rússia para acabar com esta guerra brutal”, que tem hoje um mês, disse o secretário-geral aliado, Jens Stoltenberg, no início da reunião.

O presidente dos EUA, Joe Biden, pretende impulsionar a unidade e reforçar as sanções a Moscovo num dia de cimeiras em Bruxelas, em que o Ocidente responde à tentativa do Kremlin de perturbar o equilíbrio pós-guerra fria.

“Vladimir Putin já cruzou a linha vermelha para a barbárie”, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, à chegada dos líderes da NATO para uma reunião e um mês de guerra. “Quanto mais duras forem nossas sanções, mais difícil nosso vício econômico em torno do regime de Putin, mais podemos fazer para ajudar os ucranianos, acho que quanto mais rápido isso pode acabar”, disse.

O primeiro-ministro estoniano, Kaja Kallas, pediu à aliança de 30 países que “redobre seus esforços” para conter a agressão do Kremlin contra seu vizinho pró-ocidental. “Putin não pode vencer essa guerra”, disse. “Temos que parar o criminoso de guerra.”

O presidente ucraniano Volodymir Zelensky, cujo país não está na OTAN, iria apelar para armamento mais avançado e mais intervenção em um discurso em vídeo para os líderes, enquanto tentava persuadir o Ocidente a uma resposta mais dura. “Estamos aguardando que passos significativos sejam dados. Da OTAN, da UE e do G7 ″, Zelensky disse antes das cúpulas das três organizações em Bruxelas. “Nessas três cúpulas, veremos: Quem é amigo, quem é parceiro e quem nos traiu por dinheiro. A vida só pode ser defendida quando está unida”.

Os líderes da OTAN prometem fortalecer o fornecimento de armas à Ucrânia e fornecer proteção contra as ameaças químicas e nucleares da Rússia. “Estamos determinados a continuar a impor custos à Rússia para pôr fim a esta guerra brutal”, disse o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg.

Mas a aliança rejeitou os pedidos de Kiev para impor uma zona de exclusão aérea para ajudar a conter o ataque russo por medo de ser arrastado para um conflito “completo” com Moscou. “Temos a responsabilidade de garantir que esse conflito não se espalhe para além da Ucrânia, o que causará ainda mais sofrimento, ainda mais morte, ainda mais destruição”, disse Stoltenberg.

Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson (Reuters)

Um “grande erro

Ele acusou Putin de cometer um “grande erro” ao atacar a Ucrânia e subestimar a força da resistência de Kiev, já que suas forças diminuíram o avanço de Moscou.

Stoltenberg disse que os líderes da aliança militar liderada pelos EUA “abordarão a necessidade de um reajuste de nossa dissuasão e defesa de longo prazo”, começando por concordar com novas implantações nos membros orientais, Romênia, Hungria, Eslováquia e Bulgária.

A OTAN já enviou dezenas de milhares de tropas em seu flanco oriental após a invasão russa para combater a ameaça do conflito se espalhar para os países da aliança.

Antes de viajar para a Europa, Biden alertou para a “ameaça real” de que o Kremlin poderia usar armas químicas na Ucrânia.

Stoltenberg disse aos jornalistas que “qualquer uso de armas químicas mudaria fundamentalmente a natureza do conflito”. “Será uma violação flagrante do direito internacional e terá consequências graves e generalizadas.”

Os líderes se recusaram a elaborar sobre como a OTAN reagiria se Moscou lançasse armas químicas contra a Ucrânia.

“Pessoalmente, não acho que os próprios militares russos usem armas químicas ou biológicas de propósito para conquistas táticas, porque isso seria... muito imprudente e um tiro no próprio joelho”, disse o primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa.

Aliados da OTAN também vão pressionar a China a abandonar o que consideram seu “apoio político” à Rússia, temendo que Pequim possa começar a fornecer equipamento militar a Moscou.

“Acho que as mensagens para a China foram muito, muito claras”, disse o primeiro-ministro belga Alexander De Croo: “Por favor, mantenha distância e até agora a China o fez”.

(Com informações da EFE e da AFP)

