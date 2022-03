Ortega nomeia novos embaixadores da Nicarágua para Argentina e Venezuela

Manágua, 24 Mar O presidente da Nicarágua Daniel Ortega nomeou novos embaixadores nos governos da Argentina e da Venezuela na quinta-feira, este último um de seus principais aliados. Através do Acordo Presidencial 43-2022, Ortega nomeou Carlos Antonio Midence, que era o representante diplomático na Espanha, como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Nicarágua na República da Argentina, com sede em Buenos Aires, para o cargo de extraordinário e plenipotenciário da Nicarágua embaixador na República da Argentina, com sede em Buenos Aires. Midence, que era embaixador de Manágua em Madri desde setembro de 2016, foi retirado desse cargo pelo presidente Ortega na semana passada sob o argumento de que o Reino de Espanha o pressionou e ameaçou “interferência”, o que tornou “impossível” o exercício do trabalho diplomático. Enquanto isso, através do acordo presidencial 46-2022, o presidente sandinista nomeou Orlando José Gómez Zamora como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Nicarágua no Governo da República Bolivariana da Venezuela. Gómez Zamora atua como embaixador da Nicarágua na Argentina desde fevereiro de 2020. As nomeações de ambos os embaixadores nicaraguenses devem ser ratificadas pela Assembleia Nacional (Parlamento), onde os sandinistas e seus aliados são maioria absoluta. O presidente também rescindiu a nomeação de Yaosca Calderón Martín como embaixadora da Nicarágua na Venezuela, nomeada desde julho de 2020. Por outro lado, Ortega nomeou o ex-guerrilheiro e ex-deputado Orlando José Tardencilla Espinoza como ministro consultivo do Presidente da República para Políticas e Relações Internacionais. Há duas semanas, Tardencilla foi representante permanente da Nicarágua com o posto de Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária junto ao Escritório das Nações Unidas (ONU) e outras organizações internacionais, com sede em Genebra, Suíça. lfp/av/dmt