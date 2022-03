O presidente do Panamá visitará a Colômbia em 22 de abril

Bogotá, 24 Mar O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, visitará a Colômbia em 22 de abril para discutir com seu homólogo Iván Duque várias questões de interesse bilateral e regional, informou o Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira. A reunião de Duque y Cortizo acontecerá em Montería, capital do departamento caribenho de Córdoba, disse a vice-presidente e ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, em reunião com correspondentes estrangeiros na qual falou sobre a agenda internacional do país nos quase cinco meses restantes para o atual governo. Segundo Ramírez, Montería foi escolhida como sede da reunião para descentralizar a agenda internacional do governo e porque “Córdoba é um departamento próximo ao Panamá, com desenvolvimento agrícola, pecuário e turístico” que interessa ao país vizinho. Os dois países compartilham uma fronteira de 266 quilômetros, inteiramente selva, através da qual centenas de migrantes de diferentes partes do mundo viajam diariamente buscando chegar à América do Norte, o que causou uma crise migratória que excede as capacidades dos dois governos. Cortizo, que assumiu o cargo em 1º de julho de 2019, fez uma primeira visita à Colômbia em 13 de novembro do mesmo ano e, apesar da pandemia, os dois governos realizaram reuniões para discutir a questão da migração. AGENDA INTERNACIONAL O vice-presidente e chanceler disse ainda que nos próximos dois meses o presidente Duque fará visitas oficiais ao Japão, Cingapura e Turquia, e planeja participar da Cúpula das Américas a ser realizada em Los Angeles (EUA) em junho. Em relação à sua agenda internacional como chanceler, Ramirez disse que viajará na próxima semana a Dubai para participar como convidada em dois fóruns e nos dias 4 e 5 de abril na Cúpula Global da Diáspora, a ser realizada em Dublin. Ramirez também receberá o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, em 17 de abril, em Bogotá, e o ex-secretário geral da ONU, Ban Ki-moon, em 27 de abril, que participará da Feira Internacional do Livro de Bogotá (Filbo). CHEFE jogos/ime/dmt