O México recebeu quase US $70 milhões do turismo guatemalteco em 2021

Cidade do México, 23 Mar O México recebeu quase 70 milhões de dólares do turismo guatemalteco em 2021, além do país, 62.395 turistas chegaram por via aérea, da nação centro-americana, 62.395 turistas, disse quarta-feira o chefe do Ministério do Turismo, Miguel Torruco. Em comunicado, o funcionário indicou que, em 2021, os viajantes da Guatemala representaram “um gasto turístico de 69,99 milhões de dólares” no México, um aumento de 81,5% em relação ao que foi arrecadado em 2020. A figura foi oferecida por Torruco durante uma reunião com o embaixador mexicano na Guatemala, Romeo Ruiz Armento, que foi dada com o objetivo de “discutir estratégias para aumentar o intercâmbio turístico entre países irmãos, México e Guatemala”. O encontro comentou que os mais de 62.395 turistas que chegaram por via aérea da Guatemala representaram um aumento de 60,5%, em comparação com aqueles que chegaram em 2020. A figura colocou a Guatemala na 19ª posição no ranking dos países que visitam o México. Por outro lado, Torruco disse que, de acordo com o Official Airlines Guide (OAG), 370.627 assentos aéreos estão programados para 2022 da Guatemala ao México, isso seria 117% a mais do que em 2021, quando 170.799 assentos foram programados. Ele lembrou que as principais companhias aéreas que operaram rotas entre México e Guatemala em 2021 foram Aeroméxico, Volaris e Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG Airlines), que juntas representaram 97% do fornecimento, de janeiro a dezembro de 2021. O funcionário disse que antes da pandemia, em 2019, 160.166 turistas chegaram da Guatemala por via aérea, mas em 2020 houve uma queda de 75,7%. Em termos de gastos com turismo, o turismo guatemalteco totalizou 160,38 milhões de dólares para o México em 2019, mas em 2020 houve uma redução de 76%, disse Torruco. No início de fevereiro, foi inaugurada a rota Cancún-Flores, Guatemala, uma ligação aérea para fortalecer as pontes de conectividade do mundo maia. CHEFE jmrg/ia/cpy (foto)