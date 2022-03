O luxuoso relógio de quase 600 mil pesos com o Alejandro Speitzer posou com Iker Casillas

Alejandro Speitzer começou sua carreira de ator muito jovem na Televisa, quando fez novelas como Rayito de Luz ou Amy, a garota com a mochila azul. No entanto, ao longo dos anos, sua carreira subiu a tal nível que ele deu um salto internacional e atualmente está esfregando ombros com grandes celebridades internacionais.

Nesta ocasião, o mexicano foi a Roma, Itália, por ser embaixador da marca Bvlgari e durante a comemoração do décimo aniversário da coleção Octo conheceu celebridades renomadas como o ex-jogador de futebol Iker Casillas, Emily em Paris ator Lucien Laviscount, entre outros.

Foi através de seu Instagram que Speitzer surpreendeu seus seguidores, não apenas posando com um goleiro espanhol, mas sua roupa luxuosa deixou mais de um internauta de boca aberta.

O mexicano posou com Iker Casillas (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

Na série de fotografias compartilhadas pelo protagonista de Oscuro Deseo, ele pode ser visto vestindo um terno Boss azul marinho, camisa branca, sapatos Manolo Blahnik e calça lisa.

Apesar da elegância do conjunto, o relógio Bvlgari do modelo Octo Finissimo Skeleton foi o que roubou completamente a atenção, pois seus detalhes com elegância arquitetônica fizeram o Alexander se destacar.

Deve-se notar que esta peça custa aproximadamente 569 mil 607 pesos, é uma edição limitada, portanto, existem apenas 180 em estoque e é feita de material cerâmico preto. Além disso, mede 40 milímetros de diâmetro e a forma da caixa é octogonal. Um dos destaques deste relógio é que ele permite a visão do funcionamento interno, é resistente à água até 30 metros e possui contadores a céu aberto com contorno vermelho.

O relógio é de edição limitada (Foto: Instagram @Bulgari)

Mas não foi aí que a roupa de Speitzer terminou, já que ele posou com outros acessórios. Na publicação compartilhada você pode ver o ator com um anel também da Bvlgari do modelo B.zero1, que custa 41 mil 100 pesos.

Esta joia apresenta duas pulseiras de ouro rosa de 18K com cerâmica preta fosca e o design é inspirado no Coliseu Romano. É classificada como uma peça unissex que busca transcender convenções e gêneros.

Antes das imagens, os usuários não demoraram muito para reagir e enviaram todos os tipos de mensagens de apoio ao mexicano.

O anel pode ser obtido na loja online (Foto: Instagram @Bulgari)

“Que bárbaro”, “podemos morrer em paz”, “que lindo”, “eu te amo”, foram algumas das menções que recebeu.

Vale lembrar que em 2021, Alejandro Speitzer entrou para a lista das celebridades mais bonitas do mundo. O ator foi equiparado a estrelas como Harry Styles, Henry Cavil e Timothée Chalamet. Este ano, Speitzer foi o único representante mexicano em Os 100 rostos mais bonitos.

O top foi organizado pela revista TC Candler. As posições são concedidas de acordo com a votação do público, além disso, dados de outros meios de comunicação foram recapitulados. O modelo também foi colocado na 79ª posição, batendo personalidades como Cristiano Ronaldo, Zac Efron, Mario Casas e o músico Pablo Alborán.

A lista foi revelada por meio do canal da revista no YouTube. Além de mencionar seu número no famoso top, também se destacou se eles haviam sido considerados nas edições anteriores, o Speitzer apareceu por dois anos consecutivos.

