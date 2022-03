O lugar que ele ofereceu a Aguero para a Copa do Mundo, a estreia da juventude que ele citou e seu sonho para o sorteio: 13 frases de Scaloni antes da Venezuela

Soccer Football - South American Qualifiers - Argentina training - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

Cada dia que passa é um dia a menos a caminho da Copa do Mundo no Catar. Com a tranquilidade de ser uma das 17 equipes que jogarão no Oriente Médio a partir de 21 de novembro, a equipe argentina enfrentará suas duas últimas partidas pelos Playoffs. Nesta sexta-feira ele receberá a Venezuela em La Bombonera e na próxima terça-feira viajará para Guayaquil para enfrentar o Equador de Gustavo Alfaro.

No período que antecedeu o jogo contra o Vinotinto, que terá um técnico argentino histórico como José Néstor Pekerman no banco, Lionel Scaloni conversou com a mídia e se referiu a vários assuntos. Entre os mais destacados estão o papel que Sergio Agüero quer desempenhar se ele se juntar à delegação na Copa do Mundo, o presente de Messi, qual será a chance de Paulo Dybala no caminho para a Copa do Mundo e a decisão de chamar vários jogadores jovens com grande projeção para o futuro do equipe nacional.

AS MELHORES CITAÇÕES DE LIONEL SCALONI

Armar a equipe com as ausências e a presença de Messi: “Na linha das últimas chamadas, tanto com lesões quanto com penalidades, não podemos ter a lista que gostaríamos, também é preciso dizer que os meninos sempre respondem. Leo está bem, ele treinou normalmente. Após o processo ele está disponível para jogar e espero que ele tenha uma boa partida.”

Armani, manchete: “Amanhã Franco salva e depois avaliamos se podemos dar uma chance a outro bom companheiro de equipe. Isso está claro para nós. Vamos esperar para desistir da equipe. Vamos esperar o treinamento de hoje para ver Ángel Di María y Correa”.

A ligação de Dybala: “Falei com ele quando demos a pré-lista quando ele estava em processo de recuperação. Tecnicamente, não discutimos isso. Precisamos que ele esteja bem, esteja em plena condição. Não fazemos um favor a ele para convocá-lo se ele não estiver com ritmo. Está faltando para a Copa do Mundo. Precisamos que ele esteja em condições completas. É por isso que é tão impactante quando eu vou embora. É valorizado por todos. Caso contrário, oferece vantagens. E os outros têm esse plus, que quando ele veio, ele não conseguiu.”

A possível lista da Copa do Mundo: “Na lista de 26, quanto mais cedo soubermos, melhor. Isso abriria uma boa oportunidade para os treinadores poderem trabalhar nisso.”

O possível papel de Aguero no Qatar: “Sergio é mais do que claro que é bem recebido. É muito importante que saibamos o papel que ele pode desempenhar. Não que isso aconteça. Ficou claro o que eu quero dele, falei sobre isso e quero que ele esteja conosco. No final, acho que ele virá conosco para a Copa do Mundo. Merece reconhecimento e, onde quer que vá, deixará a imagem do futebol argentino bem e com um papel claro. Eu gostaria que você estivesse perto de seus companheiros de equipe. Que ele nos traga tudo o que poderia acontecer na Copa do Mundo, perto dos jogadores. A equipe técnica tem pessoas próximas aos jogadores, mas com uma pessoa desse calibre, sendo mais clara no dia a dia e de uma boa fonte, para nós é importante. E como imagem, não acho que haja melhor.”

Seu reencontro com Pekerman: “É um pouco estranho que eu tenha que enfrentá-lo, sabendo o que ele representou para mim e para os caras que estão na equipe de treinamento com esse processo juvenil. Tentamos fazer o mesmo agora, com os mais velhos e os juvenis. Seremos eternamente gratos, além do futebol, lá fora. É um prazer encarar você. Vou dar um abraço nele. Marcou uma época, tanto nos juvenis quanto nos mais velhos, e hoje tentamos fazer o mesmo. Que não haja diferença em tratar um jogador do Sub-17 ou do major.”

Por que ele decidiu citar vários juvenis: “Esses caras, não importa o quanto joguem com a seleção, não estão impedidos de jogar conosco. Não há bloqueio de nenhum sentido aqui. Queremos que eles treinem com o Sub-20, com o mais alto, e para a próxima chamada, eles seguirão. Mas até que tenham uma idade, eles não podem ser bloqueados. Essa não é a ideia. Eles são caras que achamos que podem nos dar um salto de qualidade. A decisão será deles, mesmo que eles joguem amanhã por um minuto. Com suas condições, não podemos olhar para o outro lado e temos que aproveitar o fato de que eles podem jogar na seleção nacional. Estamos muito felizes com a forma como eles foram fornecidos. Nossa ideia é que eles saibam como é a atmosfera da seleção nacional.”

Scaloni durante o treinamento da seleção argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

A chance de treinar na Europa no meio do ano: “Nossa ideia é que, assim que as ligas terminarem, poder ter seis, sete dias de treinamento e ver com que outro rival podemos jogar. Também deve-se ter em mente que os meninos vêm de uma temporada muito longa. Você tem que brincar com isso, treinar e as férias dos meninos. É inútil concentrá-los por 25 dias. Vamos jogar com isso.”

O que você espera do sorteio da Copa do Mundo: “Na equipe técnica, há um que tem um programa e está mudando você. É impossível que, quando o sorteio terminar, ele diga 'Isso é bom'. Temos que esperar que isso aconteça. Jogar é uma ocasião única. O importante é chegar bem e saber o que queremos. Espero que a gente vá direto para os oitavos-de-final (risos)”.

A ausência de Lautaro Martínez: “A estatística de Lautaro é normal que seja ele porque ele é o nosso 9. Quanto aos gols, a equipe está bem. Quanto à substituição, sabemos que temos opções diferentes. De acordo com o que queremos em cada jogo. Não é algo com que estamos preocupados. Pense no que pode acontecer se eles não forem... é assim que estamos bem, com as substituições, também. Amanhã outros têm a oportunidade de mostrar que a equipe está indo bem”

Como está Messi após a eliminação do PSG: “Ele está confortável, está bem. Deixe-o assimilar o grupo que é mais um. Quanto à situação de sua equipe, acho que o PSG jogou bem e dominou a partida. Ele ficou de fora da Liga dos Campeões, não estava jogando mal, mas naquele estádio, há momentos em que uma coisa é suficiente para que tudo mude. Acho que a situação não o afeta e amanhã ele tem a oportunidade de se despedir da Argentina da melhor maneira, esperando que o futuro seja melhor”.

Jogando na Itália em junho: “É um bom teste. É uma das melhores equipes que agora está jogando uma parada difícil. Ainda assim, é um dos melhores do mundo. É muito importante para nós, não avaliar onde estamos, mas competir. Para nós, é estimulante. Já estamos analisando como eles jogam, sabendo que é um bom teste”

Resumo de seu processo na Argentina: “A ideia era que os jogadores se juntassem à seleção nacional. Faça com que todos se sintam capacitados para saber o que podem jogar na seleção nacional. Depois, a lista pode ficar aquém, mas eles acham que podem estar nos primeiros seis meses. Depois veio a Copa América de 2019, que acho que tivemos um bom campeonato e depois a forma como jogamos mudou: no começo éramos mais verticais, mas hoje a equipe joga da mesma maneira. O mérito é que, sabendo com quais jogadores a seleção nacional jogou melhor. Hoje todo mundo sabe o que a seleção nacional está jogando. Não há muito mais medalhas para pendurar em nós.”

CONTINUE LENDO: