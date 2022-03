O equatoriano José Ayoví é deixado de fora da Guatemala Communications

Cidade da Guatemala, 24 Mar O atacante equatoriano José Ayoví ficou de fora nesta quinta-feira do Comunicaciones de Guatemala, clube que o havia contratado em janeiro passado para o torneio Clausura de futebol local 2022 que está em andamento. Em uma breve declaração, a diretoria do vice-campeão guatemalteco explicou que Ayoví não voltou mais do Equador, para onde viajou no início de março para resolver alguns assuntos pessoais, então, de comum acordo, foi decidido rescindir seu contrato. As Comunicaciones expressaram seus bons votos para que o jogador possa resolver sua situação pessoal e que ele possa continuar sua carreira profissional. Ayoví jogou apenas seis jogos pelo clube guatemalteco, mas não marcou nenhum placar durante o torneio Clausura de 2022, que começou em janeiro passado e terminará em maio. O jogador de 30 anos fez sua estreia no terceiro dia contra Cobán Imperial como visitante e esteve ativo em partidas contra Municipal, Achuapa, Santa Lúcia, Guastatoya e Solola, acumulando um total de 355 minutos de jogo. Comunicaciones, um dos clubes mais populares da Guatemala junto com o Municipal, esperava que o equatoriano se tornasse uma peça vital no ataque de sua equipe junto com seu compatriota Juan Anangonó, que tem duas pontuações neste campeonato. Ayoví veio do Mushuc Runa Sporting Club em seu país e seu recorde antes de chegar à Guatemala incluiu um título da liga equatoriana com o Barcelona em 2012 e outro cetro como campeão da liga de promoção no México em 2018 defendendo as cores dos Correcaminos. O Comunicaciones está atualmente em quinto lugar na classificação da Clausura de 2022 com 21 pontos, embora com uma partida pendente contra o Xelajú MC. Liderado pelo uruguaio William Coito Olivera, o vice-campeão guatemalteco procura um atacante estrangeiro para ocupar o lugar deixado por Ayoví. O Comunicaciones foi recentemente eliminado pela cidade de Nova York dos Estados Unidos das quartas de final da Liga dos Campeões de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).