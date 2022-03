O Czech Opera Ballet, um oásis para crianças no exílio ucraniano

Praga, 24 Mar Com o corpo em Praga, mas o coração e a mente na Ucrânia, onze meninas e um menino com idade entre 5 e 12 que vieram fugindo da agressão russa naquele país começaram a dançar em aulas abertas a eles pelo Balé da Ópera Nacional da República Tcheca. Desde o início da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, o país da Europa Central concedeu mais de 200.000 vistos a refugiados da Ucrânia, metade dos quais são menores, e o prestigiado Czech Ballet lançou uma iniciativa para ajudar estudantes exilados desta arte a recuperar um novo normal. A ideia de Jana Khodasova, pedagoga dançarina no Teatro Nacional Tcheco, é tornar a estadia em Praga mais agradável para essas crianças, em meio ao desejo que sentem pelos amigos e pela vida no país que tiveram que deixar. TRADIÇÃO DE BALÉ “Eu vi imagens horríveis na televisão e disse a mim mesmo que devemos ajudar. Ucrânia, Rússia, Bielo-Rússia..., são países com uma grande cultura de balé, e pensei que se não fosse possível que entre as crianças que fogem houvesse algumas que dançassem”, explicou Khodasova em entrevista à Efe. “Na Ucrânia (balé) faz parte da educação básica. E queremos tornar mais fácil para você, uma ou duas vezes por semana, começar a se mover”, acrescentou o artista, que atualmente interpreta a aya em uma nova adaptação, coreografada por John Crank, da tragédia de Shakespeare “Romeu e Julieta” na Ópera Nacional. Esta prestigiosa entidade cultural oferece sua sala de prática de dança para crianças exiladas e famílias tchecas que estão em contato com Khodasova através do balé são responsáveis por doar os trajes. “Sabíamos que as crianças viriam com mochilas, mas sem collants, meias e bailarinas. Escrevi para cerca de cem crianças (checas) e perguntei se elas teriam roupas em casa que não usavam mais, para dar a crianças (ucranianas)”, explicou Khodasova. A PRIMEIRA AULA A professora diz que está disposta a organizar dois grupos de vinte crianças cada. Até agora, 22 candidatos se inscreveram, embora a primeira turma, que aconteceu nesta quarta-feira, doze - onze meninas e um menino, com idades entre 5 e 12 anos, que estavam aprendendo balé, dança moderna e ginástica na Ucrânia. Discípulas checas também participaram da aula. Jana, uma voluntária russa que ajuda refugiados como tradutores, acredita que o resto dos participantes pode não ter conseguido participar ainda devido à moradia e outros problemas que suas famílias estão passando, mas ela não descarta que eles possam participar de aulas de balé no futuro. Jana mora em Praga há 25 anos e sua filha Alejandra, também dançarina, ajudou as meninas em seu movimento nesta quarta-feira, depois de ajudá-las a escolher o collant e vestir as dançarinas. SAUDADE E VONTADE DE VOLTAR Entre as jovens está Ilina, que vem de Kramatorsk, na região separatista de Donetsk, e chegou a Praga com a mãe e a irmã depois de viajar uma semana de ônibus. Com um rosto circunspecto, Ilina, que deixou o pai e os avós para trás no leste da Ucrânia, expressa seu desejo por sua terra e seu desejo de voltar em breve. “Praga é muito bonita. É grande demais para mim e as casas são muito bonitas. Mas eu realmente sinto falta da minha casa. Não quero ficar aqui por muito tempo”, diz. Por sua vez, Vika, que nasceu há oito anos na Bielorrússia, morava em Kiev desde 2020, viu sua carreira de dança acrobática interrompida e comenta que a aula de hoje não correspondeu ao seu treinamento. “Foi tudo muito fácil. Se eu fosse como as outras meninas, eu teria gostado muito”, diz a menina depois de ter se destacado com seus saltos, flexibilidade e sinuosidade de seu corpo. “Se não estivéssemos aqui, Vika iria a um torneio nacional e depois se prepararia para participar de campeonatos mundiais”, diz Daria, sua mãe. “Não tem futuro, mas um presente. Seu corpo está em Praga. Os pensamentos estão em Kiev. Pense nisso, que as cidades estão sendo destruídas. Mas queremos que ela tenha um presente alegre”, diz Daria sobre a filha. Por Gustavo Monge