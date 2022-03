Novo governador do Banco da Coreia destaca riscos econômicos externos

Seul, 24 Mar O novo governador do Banco da Coreia (BoK), Rhee Chang-yong, destacou hoje a incerteza que fatores externos como a Guerra da Ucrânia estão gerando sobre a economia sul-coreana e disse que analisará essa situação “de forma equilibrada” ao moldar a monetária políticas. Rhee, que foi indicado ontem pelo gabinete do presidente Moon Jae-in para substituir Lee Ju-yeol, cujo mandato expira em 31 de março, está atualmente em Washington, onde trabalha como diretor do Departamento Ásia-Pacífico do Fundo Monetário Internacional (FMI), e enviou uma mensagem publicada hoje pelo BoK. Antes de assumir o cargo Rhee deve se submeter a perguntas de uma comissão da Assembleia Nacional (Parlamento) na próxima semana, embora seja considerada uma mera formalidade, uma vez que a decisão da Câmara não é vinculativa. No comunicado, o economista falou da “possibilidade crescente de que a disseminação do omicron na China possa desacelerar a sua economia num momento em que o Federal Reserve dos EUA está a acelerar a normalização da sua política monetária” e mencionou que a guerra na Ucrânia torna “difícil prever” os seus efeitos sobre outros economias. “Diante do aumento da incerteza externa, há um medo crescente de que a inflação doméstica e os riscos econômicos possam aumentar. Vou refletir intensamente sobre a implementação de políticas monetárias, analisando o crescimento, a inflação e a estabilidade financeira de forma equilibrada”. Rhee, que também já foi professor de economia na Universidade Nacional de Seul, vice-presidente da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) ou chefe de pesquisa do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), é conhecido por seu conhecimento em economia ou mercados financeiros. No entanto, suas posições sobre política monetária são desconhecidas uma vez que ele nunca esteve envolvido com um banco central em um momento em que o BoK enfrenta uma crescente pressão inflacionária. Em fevereiro, antes do início da invasão da Ucrânia, a entidade aumentou sua previsão de inflação para 2022 em um ponto e um décimo, para 3,1 por cento. Ao mesmo tempo, em janeiro, o BoK aumentou as taxas de juros pela terceira vez em seis meses em um quarto de ponto para deixar a referência em 1,25%, seu nível pré-pandemia. CHEFE asb/ahg/ics