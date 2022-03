Novas sanções do Reino Unido atingiram Lavrov onde dói mais: sua enteada glamourosa escondida em Londres

O Reino Unido avançou ainda mais contra os hierarcas e oligarcas russos e sua vida luxuosa em Londres. E nas últimas horas ele decidiu atacar um homem-chave do círculo de decisão do Kremlin: Sergei Lavrov. O ministro das Relações Exteriores de Moscou já havia sido atingido por sanções internacionais, mas não esperava que o governo de Boris Johnson assumisse as reivindicações para também chegar com advertências econômicas e financeiras à família que ele supostamente esconde na capital britânica.

Nas últimas horas, o Reino Unido sancionou 59 indivíduos e empresas russas e seis bielorrussas devido à invasão da Ucrânia. Entre as empresas estão a gigante russa de diamantes Alrosa e o grupo privado de serviços militares Wagner. Mas entre as pessoas há uma que pesa particularmente no coração de Lavrov - sua enteada Polina Kovaleva.

A história

Maria Pevchikh, uma jornalista investigativa estrela que responde à ONG de Alexei Navalny, recordou há apenas 14 dias a vida dupla do chanceler russo atildado. Em uma longa sequência de mensagens publicadas em seu perfil no Twitter - onde é seguido por quase 200.000 pessoas -, Pevchikh expôs algumas das informações que sua organização trouxe à tona em 16 de setembro de 2021 e ultrapassou 8 milhões de visualizações no YouTube. Foi intitulado “Yates, subornos e uma amante. O que o ministro Lavrov esconde” e gerou um escândalo dentro da Rússia.

“Eu gostaria que você conhecesse Polina Kovaleva”, escreveu Pevchikh em referência à enteada de Lavrov. “ Polina é uma garota russa glamorosa de 26 anos de Londres. Ele mora em um apartamento enorme em Kensington e adora festejar, seu feed do Instagram parece férias sem parar. Isso não é inédito, mas há um pequeno detalhe... Polina é enteada do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Sim, ISSO Lavrov. Ele é um dos aliados mais próximos de Putin, sua fiel cabeça falante cheia de ar quente e agora também um criminoso de guerra”, começa sua história Pevchikh.

A história começou a ser replicada pela mídia britânica. O jornal Times retomou a investigação da equipe de Navalny, agora prisioneira política do Kremlin. “A vida em Londres da enteada de Sergey Lavrov”, em seguida, intitulou o jornal de Londres e revisou as demandas que existem no Reino Unido para a sanção de sua mãe - a “oficial” Svetlana Polyakova, a esposa escondida - e a jovem que conseguiu comprar um apartamento de luxo para vários milhões de dólares quando ela tinha 21 anos e nenhum trabalho conhecido. Esses pedidos foram finalmente atendidos.

Lavrov é uma das principais referências no Kremlin. E um dos mais fortes defensores da invasão da Ucrânia, a ponto de negar que Moscou tenha atacado o país vizinho e justificar as atrocidades cometidas pelas forças invasoras, como o bombardeio de um hospital materno infantil em Mariupol. Em seus argumentos, ele muitas vezes discursa contra o Ocidente e seu modo de vida e política. Contraditório: sua família escondida goza dos benefícios das democracias que ele diz negar.

“Lavrov acusou o Reino Unido de usar armas químicas DUAS VEZES. A primeira vez que ele alegou que o Reino Unido encenou envenenamento por Salisbury. E, mais recentemente, ele me acusou publicamente de envenenar meu chefe, Navalny com Novichok, a pedido dos serviços secretos do Reino Unido, para os quais ele disse que eu trabalho”, lembrou o jornalista, acrescentando: “Ela fez inúmeros discursos sobre o mundo anglo-saxão maligno e os horríveis países ocidentais liberais que querem destruir a Rússia e a Ucrânia. Então, por que diabos sua enteada mora no centro de Londres? Por que não na Crimeia ou Donbass, por que você não se muda para lá? ”.

Sergei Lavorv com Svetlava Plyakova, que é apontada como sua esposa escondida (Alexei Navalny)

Uma foto antiga de Sergei Lavrov com sua esposa oficial, Maria Lavrova (Alexei Navalny)

“Lavrov tem uma esposa 'oficial' há 50 anos. No entanto, ninguém ouviu falar disso ou os viu juntos em público há anos. Ao contrário dessa senhora, Svetlana Polyakova. Ela é a verdadeira esposa, eles estão juntos desde o início dos anos 2000. Ao contrário da esposa oficial de Lavrov, essa mulher é forrada. Ele comprou um apartamento em Moscou avaliado em 6-8 milhões de dólares. Na foto abaixo, você pode ver a coleção de carros da Svetlana. Nada mal para uma mulher desempregada”, disse Pevchikh. Acontece que o sortudo turista de Londres não é conhecido como um emprego formal. Ele só aparece em fotografias que acompanham Lavrov em uma reunião no Kremlin.

O jornalista da equipe de investigação de Navalny continuou: “Svetlana também acompanha Lavrov em todas as viagens oficiais de relações exteriores. Às vezes, ele até leva sua mãe e sobrinha de 78 anos. Toda a família está listada como membro da missão diplomática. Descobrimos que Polyakova usou o avião do Ministério mais de 60 vezes”.

Polina é filha de Polyakova. De um casamento anterior da mulher. Lavrov, aparentemente, a adotou. Ele entendeu como se fosse sua própria filha se tornando uma fraqueza para o diplomata veterano. “Nossa glamourosa londrina Polina é filha de um casamento anterior. Aqui estão as fotos que Polina tirou na casa de sua mãe em Moscou. Há retratos de Lavrov em cima da mesa, muito legais. Na terceira foto, você pode ver o próprio Lavrov em carne e osso”.

Uma imagem de Sergei Lavrov aparece no apartamento de quem seria sua esposa escondida em Londres, Svetlava Plyakova. A foto corresponde à enteada do ministro russo que compartilhou nas redes sociais (Instagram Polina Kovaleva)

Polina Kovaleva enteada de Sergei Lavrov (Instagram Polina Kovaleva)

Todo o material compartilhado por Pevchikh está documentado com os arquivos do Kremlin, fotografias e registros de viagem. O Times, por sua vez, parou na vida da enteada, que muito em breve poderá ser atingida por sanções econômicas e ficar sem o apartamento de que desfruta em Kensington. “Kovaleva frequentou um internato privado em Bristol antes de obter um diploma de bacharel de primeira classe em economia com política na Universidade de Loughborough e, posteriormente, concluir um mestrado em economia e estratégia de negócios no Imperial College London”, noticiou a mídia britânica.

Posteriormente, a jovem teve sorte: ela imediatamente começou a trabalhar para a Gazprom, a gigante energética russa. Lá, ele contribuiu com seus conhecimentos adquiridos no Ocidente para ajudar na área de fusões e aquisições. Mais tarde, trabalhou na Glencore, uma empresa de mineração.

Um apartamento em Moscou de 260 metros quadrados, uma das propriedades de Svetlana Polyakova (Alexei Navalny)

Relatório da equipe de pesquisa de Alexei Navalny que foi publicado no YouTube e teve milhões de visualizações (Alexei Navalny)

“Antes de comprar sua própria casa, ele morava em Holland Park, oeste de Londres, em um apartamento em uma casa geminada que, de acordo com o The Times, é de propriedade da embaixada russa. Os registros mostram que a embaixada ucraniana nas proximidades alegou que a Rússia havia reivindicado erroneamente a propriedade da propriedade. Kovaleva agora vive em um apartamento que, de acordo com documentos do Registro Predial, ela comprou por 4,4 milhões de libras sem hipoteca em 2016, quando tinha 21 anos, em um quarteirão perto da Kensington High Street. Ela divide o apartamento com um homem, que se acredita ser seu sócio, que também tem uma participação de 10% na empresa de investimentos que ela agora dirige”, revelou o jornal.

Pevchikh continuou com mais detalhes a fascinante história oculta do ministro das Relações Exteriores russo: “Polina e a mãe de Lavrov estão juntas há cerca de duas décadas. O pai biológico de Polina não é super rico. Ela não tem um marido oligarca. Mas aos 21 anos ele comprou este apartamento em Londres, na Kensington High Street, por 4,4 milhões de libras. Ele pagou em dinheiro. Sem hipoteca. £4,4 milhões. Alguém pode explicar como isso é possível? Sua única fonte de dinheiro é sua mãe desempregada, que por acaso é a esposa informal de Lavrov. Este é o exemplo clássico de riqueza inexplicável. A propriedade pode ser apreendida legalmente agora.”

Polina Kovaleva enteada de Sergei Lavrov (Instagram Polina Kovaleva)

“ Polina e sua mãe devem ser sancionadas. Polina tem que fazer as malas Louis Vuitton, se despedir de sua vida britânica e deixar o Reino Unido. Se ela for incapaz de explicar onde conseguiu os 4,4 milhões de libras, seus bens devem ser apreendidos sob o procedimento da Ordem de Riqueza Inexplicada”, disse a jornalista.

Talvez por conselho - ou por modéstia - Polina decidiu excluir seus perfis nas redes sociais depois que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. No entanto, as sanções chegaram à sua vida que ele deve tomar um rumo inesperado. Você terá que mudar sua rotina de glamour para Moscou. Pelo menos até que o padrasto lhe diga para o fazer.

