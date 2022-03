Mercados de ações do sudeste asiático fecham com aumentos, exceto Ho Chi Minh

Bangkok, 24 Mar As bolsas de valores do sudeste asiático encerraram as sessões na quinta-feira com lucro, com exceção do parquet vietnamita em Ho Chi Minh, que fechou no vermelho. Em Cingapura, a Bolsa de Valores City-State ganhou 35,44 pontos, um aumento de 1,05%, e o indicador composto Straits Times ficou em 3.399,70 unidades. O parquet de Jacarta subiu 53,57 no todo, 0,77%, e o índice JCI acabou com 7.049,68 unidades. Na Malásia, a praça de Kuala Lumpur aumentou 1,09 pontos, 0,07 por cento, e o KLCI seletivo terminou o dia com 1.598,97 unidades. O parquet de Bangkok subiu 3,73 pontos, o que deixou quase plano o SET seletivo fechado com 1.012,34 unidades. Nas Filipinas, a Bolsa de Valores de Manila aumentou 73,18 pontos, 1,04%, e o índice composto PSEi ficou em 7.082,61 pontos. No Vietnã, o índice VN da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (ex-Saigon) fechou com 1.498,26 pontos depois de cair 4,08 unidades ou 0,27 por cento.