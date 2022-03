Mais da metade de todas as crianças ucranianas foram deslocadas pela guerra

Genebra, 24 Mar Mais da metade de todas as crianças na Ucrânia foram deslocadas à força pela guerra, tanto fora quanto dentro do país, disse hoje a Unicef, a agência das Nações Unidas que garante a proteção das crianças. De uma população estimada em 7,5 milhões de crianças, 4,3 milhões tiveram que deixar suas casas e destas 1,8 fugiram da Ucrânia e são encontradas como refugiadas principalmente nos países vizinhos da Polônia, Romênia, Moldávia, Hungria e Eslováquia. Outras 2,5 milhões de crianças deixaram as cidades e se mudaram para cidades menores ou áreas rurais menos afetadas pela invasão que a Rússia lançou há um mês. “Essa guerra causou um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial”, disse a diretora executiva da Unicef, Catherine Russell, em comunicado. De acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 78 crianças foram mortas em hostilidades e mais de cem ficaram feridas, embora esses números representem apenas os casos que a agência conseguiu verificar de forma independente, por isso sempre insiste que está convencido de que o real o número de vítimas é maior. A este respeito, a agência ucraniana Ukrinfom informou ontem, com dados do Ministério Público de Menores, que a guerra de agressão travada pela Rússia na Ucrânia já deixou 121 menores mortos e mais de 167 feridos de vários graus. A Unicef observou que houve um declínio na cobertura da vacinação de rotina, particularmente contra a poliomielite e o sarampo, e, portanto, teme que surtos dessas doenças possam ocorrer, particularmente em uma situação em que a população fugitiva muitas vezes vive em condições de superlotação. CHEFE é/ah