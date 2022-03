Luisa Fernanda W e Pipe Bueno estariam esperando seu segundo filho

Luisa Fernanda W e Pipe Bueno são um dos casais mais reconhecidos na mostra nacional, razão pela qual o nascimento de seu filho Máximo Giraldo Cataño se tornou um dos temas mais comentados entre seus seguidores, mesmo antes dos mais jovens chegarem ao mundo, há pouco mais de um ano.

E embora as celebridades só tenham conseguido curtir um pouco esse estágio como pais, diz-se que o segundo filho já estaria a caminho.

A versão de um novo bebê da família Giraldo Cataño começou a ganhar bastante força entre os curiosos, após o programa de entretenimento 'Eu sei tudo' publicado no Instagram parte de uma entrevista que fizeram com ela recentemente, na qual ela parece não muito confortável com o abdômen e tenta escondê-lo das câmeras.

“Preste atenção em mim Colômbia! Aparentemente, há uma mulher grávida famosa: Luisa Fernanda W estaria esperando seu segundo filho do artista Pipe Bueno”, disse a mídia.

As reações foram imediatas, já que a notícia pegou muitos de surpresa, considerando que muito recentemente a influenciadora de Antioquia negou rumores semelhantes, argumentando que ela agora tem alguns quilos a mais e isso se tornou perceptível em sua figura.

A versão entregue por 'Eu sei tudo' tem maior força, considerando que é importante que Luisa Fernanda W dedique algum tempo para assimilar esse tipo de notícia antes de torná-la pública, como já reiterou em várias ocasiões.

“Não entendo por que tem gente que não deixa uma mulher grávida viver seu processo de silêncio, ou seja, há gestantes que não estão escondendo a gravidez, mas que simplesmente querem ter certeza de que seu processo nos primeiros meses está OK, que seu bebê vem em perfeitas condições para poder comunique as novidades... o fato de não comunicarem antes não significa que estejam escondendo uma gravidez”, disse.

Como Luisa Fernanda W explicou em suas redes sociais, tudo é resultado dos 10 anos que se passaram desde que ela fez uma cirurgia nos seios pela primeira vez e, embora ela tivesse que ter feito a mudança antes, a pandemia a impediu de realizar esse processo.

Mas não foi só a troca de prótese, porque, como ela mesma revelou na época, aproveitou para aumentar o tamanho dos silicones.