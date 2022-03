Londres impõe mais 65 sanções à Rússia, incluindo a enteada de Lavrov

Londres, 24 Mar O governo britânico anunciou na quinta-feira uma nova bateria de sanções contra 65 Empresas russas, oligarcas e políticos, incluindo Polina Kovaleva, enteada do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, dono de propriedades em Londres. Em comunicado, a ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss, disse que essas sanções, que elevam o imposto total para mil, “têm como alvo as principais indústrias que apoiam a invasão ilegal da Rússia” e incluem a Russian Railways e a empresa de defesa Kronshtadt, a principal produtora de drones. O Grupo Wagner, a organização de mercenários russos supostamente acusados de assassinar o presidente ucraniano Volodymir Zelensky, também foi sancionado, informa o Ministério das Relações Exteriores em sua nota. “Esses oligarcas, empresários e bandidos contratados são cúmplices no assassinato de civis inocentes e é justo que eles paguem o preço”, disse Truss. “(O presidente russo Vladimir) Putin não deve ter ilusões: estamos unidos aos nossos aliados e continuaremos a apertar as porcas da economia russa para induzir o fracasso na Ucrânia. Não haverá trégua”, declarou. O ministro disse que todos os sancionados “terão os seus bens congelados no Reino Unido, o que significa que nenhum cidadão ou empresa britânica pode fazer negócios com eles” e alguns serão impedidos de entrar ou sair deste país. Mais seis bancos estão incluídos na lista, incluindo o Alfa Bank, cujos co-fundadores são os oligarcas anteriormente sancionados Mikhail Fridman, Petr Aven e German Khan, e Alrosa, o maior produtor mundial de diamantes. Entre os penalizados estão o magnata do petróleo Eugene Shvidler; Oleg Tinkov, fundador do banco Tinkoff; Herman Gref, diretor executivo do Sberbank, e Polina Kovaleva, enteada de Lavrov, que, segundo os dados do ministério, possui uma propriedade em Londres avaliada em 4 milhões de libras (4,7 milhões de euros). “Isso envia o sinal de que aqueles que se beneficiam de uma parceria com os responsáveis pela agressão russa podem ser punidos”, diz o comunicado. Galina Danilchenko, que foi “colocada” pela Rússia como “prefeita” de Melitopol, na Ucrânia, também é penalizada após o sequestro de Ivan Fedorov, que é “a primeira vez que uma pessoa é sancionada por colaborar com as forças russas em território ucraniano”. As sanções de hoje elevam o valor total dos ativos globais dos bancos penalizados pelo Reino Unido desde o início da invasão em 24 de fevereiro para 500 bilhões de libras (600 bilhões de euros), enquanto a dos oligarcas e suas famílias ultrapassa os 150 bilhões (180 bilhões de euros). CHEFE jm/ha/ah