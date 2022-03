Londres impõe mais 65 sanções à Rússia, incluindo a enteada de Lavrov

Londres, 24 Mar O governo britânico anunciou na quinta-feira uma nova bateria de sanções contra 65 Empresas russas, oligarcas e políticos, incluindo Polina Kovaleva, enteada do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, dono de propriedades em Londres. Em comunicado, a ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss, disse que essas sanções, que elevam o imposto total para mil, “têm como alvo as principais indústrias que apoiam a invasão ilegal da Rússia” e incluem a Russian Railways e a empresa de defesa Kronshtadt, a principal produtora de drones. “Esses oligarcas, empresários e bandidos contratados são cúmplices no assassinato de civis inocentes e é justo que eles paguem o preço”, disse Truss.