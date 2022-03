Karla Tarazona aceita o pedido público de desculpas de Isabel Acevedo: “Errar é humano”

Embora Isabel Acevedo e Christian Dominguez tenham terminado seu relacionamento romântico por quase três anos, Karla Tarazona não perdeu tempo para continuar atacando a popular 'Chabelita' por supostamente se envolver em seu relacionamento com o cumbiambero.

No entanto, esse confronto chegou ao fim hoje, quando a dançarina usou as câmeras Amor y Fuego para se dirigir ao apresentador de televisão e se desculpar se alguma vez a fez se sentir.

As palavras de Isabel Acevedo foram ouvidas pela própria Karla Tarazona, que concordou em atender ao chamado da revista para responder ao vivo às desculpas públicas enviadas a ela por seu “inimigo” número um por vários anos.

Longe de questioná-la ou continuar a atacá-la, o locutor de rádio aceitou o pedido de desculpas no bom sentido e decidiu perdoar a 'Chabelita', observando que ela acabou com a inimizade que eles tiveram por vários anos.

“ Errar é humano, todos cometemos erros em algum momento de nossas vidas. Agora tenho uma família constituída, um marido maravilhoso que sempre me apoia, meus filhos... Eu também vou acabar com tudo isso. Diga a Isabel que desculpas públicas são aceitas ”, disse.

Em outro momento, Karla Tarazona revelou as verdadeiras razões pelas quais estava chateada com Isabel Acevedo, afirmando que o assunto da infidelidade não era o que mais a incomodava, mas como as coisas aconteciam na época.

“Eu quero que você entenda uma coisa... talvez todo esse tempo não tenha sido o tema de 'ela me levou embora ou não me levou aw'; o que sempre me machucou foi como as coisas aconteciam, eu não me comportei mal com ela... Eu sempre disse 'por que ela não diz a verdade'. Acho que, no final, tudo está mais do que claro hoje. Espero sinceramente que sejamos todos felizes dentro da vida que cada um tem”, acrescentou.

ISABEL ACEVEDO TAMBÉM PEDIU DESCULPAS À MÃE

Isabel Acevedo apareceu no programa Amor y Fuego para dar detalhes de seu relacionamento romântico com Christian Dominguez por vários anos. De acordo com a dançarina, ela se arrepende de ter estado com o cumbiambero, porque sua mãe avisou o que aconteceria se ela concordasse em ficar com ele.

Ela não pôde deixar de quebrar ao comentar sobre esse assunto porque se lembrou de que sua mãe estava com ela nos momentos bons e ruins, então ela também se desculpou com ela, principalmente por não tê-la ouvido na época.

“ Infelizmente eu não dei ouvidos à minha mãe, minha mãe me avisou muitas vezes, eles não o aceitaram na minha casa, naquela época eu fiquei muito animado, me apaixonei e bem, eu apenas ouvi tudo o que ele me disse ”, acrescentou.

