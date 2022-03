Juan Pablo Medina posou pela primeira vez com sua prótese: “Estou reaprendendo”

Após 8 meses desde que uma de suas pernas foi amputada devido a complicações em sua saúde resultantes de um ataque cardíaco, Juan Pablo Medina posou, pela primeira vez, com sua prótese. O ator liderou o processo de recuperação e agradeceu pelo apoio incondicional que recebeu de seus entes queridos.

Foi em meados de 2021 que o show business tremeu depois de aprender sobre o estado de saúde do distinto ator que se destacou na indústria nacional em projetos como Soy tu fan, La casa de las flores, papai queria, Guadalupe Reyes, O clube dos idealistas, Amor dos meus amores, Trinta, solteiro e fantástico, entre muitos mais.

Desde então, tanto o intérprete quanto seus familiares haviam permanecido fora da situação e apenas alguns detalhes, como a amputação de seu membro por trombose, transcendiam. Depois de meses em recuperação, Medina deu uma entrevista para a revista GQ, onde ela abriu seu coração para contar sobre sua experiência de recuperação.

Capa da revista GQ México retomada pelo ator em sua conta no Instagram. (Captura de tela: Juan: Pablo Medina/Instagram)

Para começar, Juan Pablo Medina compartilhou que sua reabilitação começou desde que ele tomou a difícil decisão de perder uma perna para salvar sua vida, porque assim que ele notificou a equipe médica, ele teve contato com um psiquiatra que o ajudou na situação e teria sido graças às conversas que ele sustentou que foi capaz de tirar a amputação de outra perspectiva.

“Começamos a conversar sobre a decisão antes da intervenção médica ser feita e isso fez toda a diferença. É necessário entendê-lo e que os especialistas o apoiem. É uma coisa terrível, mas eu poderia contar com essa ajuda. Nunca fiz terapia na minha vida e agora estou determinado a não desistir por nada”, disse para esse médium.

Após a intervenção cirúrgica, Medina desenvolveu insônia que gradualmente se dissipou com a atenção médica de repouso. O próximo passo foi encontrar uma prótese adequada às suas necessidades e para isso contou com a ajuda de sua namorada Paulina Davila e de sua agente de comunicação. A situação lhe causou preocupação porque ele não sabia como seria sua vida com essa nova ferramenta de suporte.

Alguns dias atrás, ela compartilhou com seus amigos e colegas durante o casamento de Marimar Vega. (Foto: Instagram/ @matimarvega)

“Quando me disseram que eu ia ser amputada, a primeira coisa que me veio à mente é que minha vida, enquanto eu a carregava, tinha acabado. É quando você se pergunta o que vai fazer e como será a mudança. O que eu queria era apenas viver e a partir daí comecei a pensar positivamente”, disse.

Por fim, o ator confessou que o processo de adaptação e reabilitação foi mais lento do que ele esperava, mas está confiante de que, com dedicação e paciência, poderá retomar seus planos pessoais e profissionais. Ele também reconheceu que durante os últimos meses ele passou por altos e baixos, mas graças ao apoio de seus entes queridos e uma pessoa que passou por uma situação semelhante fez progressos.

“No momento, minha recuperação está indo muito bem. Eu pensei que na chinga eu andaria com a prótese, mas eu não. Estou reaprendendo”, acrescentou.

O ator posou com alguns de seus amigos mais próximos (Foto: histórias temporárias do Instagram/ @paulinada_)

Juan Pablo Medina convidou seus seguidores do Instagram para ler sua experiência de vida com um post em que ele pegou a capa que fez para o revista. Na imagem tirada por Ram Martínez, ele pode ser visto deitado na grama com seu animal de estimação e usando sua prótese. O que mais se destacou foi seu sorriso brilhante.

“Fico feliz em compartilhar esse episódio com você na minha vida. Sou muito grato a todos pelo seu apoio e boas vibrações, aqui conto um pouco sobre como tem sido esse processo, a partir de agora vamos com tudo claro que sim!!” , ele escreveu.

Sem vergonha, a caixa de comentários estava cheia de lisonjas, mensagens de afeto e bons votos para sua rápida recuperação. Entre as reações estavam María León, Andrea Legarreta, Sandra Echeverria, Camila Sodi, Aislinn Derbez, Erick Elias, entre outros.

