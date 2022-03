Jon Rahm e Sergio García iniciam o WGC Match Play com vitória

Los Angeles (EUA), 23 Mar Os espanhóis Jon Rahm e Sergio Garcia começaram esta quarta-feira com vitória no World Golf Championships-Dell Technologies Match Play, que decorre até domingo em Austin (Texas, EUA). Rahm, número um do mundo, venceu o colombiano Sebastian Muñoz por 4-2. Por sua parte, Garcia derrotou o americano Jason Kokrak por 4 e 3. “As condições não foram fáceis. Havia um pouco de vento, como rajadas (...), mas em geral eu era bastante sólido”, disse García em declarações coletadas no site oficial do PGA Tour. No segundo dia, Rahm enfrentará o americano Cameron Young na quinta-feira, enquanto Garcia enfrentará o americano Collin Morikawa, número 2 do mundo. Tanto Rahm quanto Garcia tentam conquistar o primeiro título de um golfista espanhol em um dos quatro torneios que compõem o campeonato mundial do WGC, algo que ele continua resistindo. O Biscayan foi vice-campeão neste mesmo torneio em 2017 e terceiro no WGC Championship em 2017 e 2020. O homem de Castellón tocou o triunfo no St. Jude Invitational 2014, onde ficou em segundo lugar atrás do irlandês Rory McIlroy, e três vezes terceiro no WGC Championship, em 2005, 2007 e 2013. Um total de 64 jogadores competem no torneio divididos em 16 grupos de quatro (Rahm está no Grupo 1 com os americanos Patrick Reed e Cameron Young e o colombiano Sebastian Muñoz, enquanto Garcia está no Grupo 2 com os americanos Collin Morikawa e Jason Kokrak e Scot Robert Macintyre). Eles jogam contra todos de quarta a sexta-feira, com um ponto para a vitória e meio para o empate. Os dezesseis vencedores de cada grupo vão para a fase eliminatória das oitavas de final. As oitavas de final serão disputadas no sábado de manhã e a quarta no mesmo dia à tarde. O domingo começa com as semifinais e termina com a final e a partida pelo terceiro lugar. CHEFE dvp/msp