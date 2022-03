Johnson anunciará o envio de 6.000 novos mísseis para a Ucrânia

Londres, 23 Mar O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciará na quinta-feira um novo pacote de ajuda militar e financeira para a Ucrânia durante as cúpulas da OTAN e do G7, que inclui o envio de mais 6.000 mísseis ao exército ucraniano. Johnson revelará que, com os novos 6.000 mísseis, incluindo projéteis antitanque, o Reino Unido dobra seu suprimento dessas armas para mais de 10.000. No momento, as autoridades britânicas já forneceram 4.000 armas antitanque ao Exército ucraniano, incluindo mísseis NLAW e Javelin, que podem ser disparados por uma única pessoa do ombro e que analistas dizem ter causado estragos entre as tropas russas. Mísseis antiaéreos Starstreak também estão sendo fornecidos, para que as forças ucranianas possam repelir ataques da aviação russa. O Reino Unido destinará ainda mais 25 milhões de libras (30 milhões de euros) em apoio financeiro às forças armadas ucranianas, além dos 400 milhões de libras (480 milhões de euros) já comprometidos com a ajuda económica e humanitária. Além disso, o “premier” alocará 4,1 milhões de libras (4,9 milhões de euros) ao serviço global da BBC, como parte de um esforço contra a desinformação na Rússia e na Ucrânia, de acordo com um comunicado de Downing Street, gabinete do primeiro-ministro. “(O presidente russo) Vladimir Putin já está falhando na Ucrânia. Mas não podemos ficar parados enquanto a Rússia reduz as cidades e vilas ucranianas a pó. O Reino Unido trabalhará com seus aliados para aumentar o apoio militar e econômico à Ucrânia, fortalecendo suas defesas”, disse Johnson, segundo o comunicado. Para o primeiro-ministro britânico, a comunidade internacional “enfrenta uma escolha” entre “manter viva a chama da liberdade e arriscar que ela seja varrida na Europa e no mundo”.