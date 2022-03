Johnson acredita que referências à ameaça nuclear buscam “distrair a atenção”

Bruxelas, 24 Mar O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse na quinta-feira que as referências ao uso de armas nucleares no contexto da invasão da Ucrânia pelas forças russas pretendem apenas “ser uma distração” do que realmente está acontecendo naquele país: um ataque implacável de meios convencionais contra pessoas inocentes, embora tenha alertado que, se a ameaça se tornasse realidade, seria “uma catástrofe”. “Acho que a discussão sobre o uso de armas nucleares pretende ser uma distração do que realmente está acontecendo. Na verdade, é um ataque selvagem da mídia convencional contra pessoas inocentes na Ucrânia”, disse Johnson em uma conferência de imprensa, após uma cúpula extraordinária da OTAN realizada em Bruxelas. “Toda a discussão sobre armas nucleares pretende enquadrar isso em um confronto entre a Rússia como potência nuclear e outras potências nucleares, não é isso que acontece. O que está acontecendo é um confronto entre a Rússia e pessoas totalmente inocentes na Ucrânia”, disse. De qualquer forma, admitiu que, se tal ataque ocorresse, “não seria apenas moralmente repugnante, mas desastroso” e que os Aliados veem “com horror” a possibilidade do uso de armas de destruição em massa. “Se (o presidente russo Vladimir) Putin entrasse em algo assim, as consequências seriam muito graves (...) Acho que seria catastrófico para ele e acho que ele entende”, disse Johnson. Por outro lado, enfatizou que os aliados da NATO pretendem ajudar os ucranianos, que “têm o direito de estar equipados com armas para se defenderem”, frisou o primeiro-ministro britânico. Apesar dos apelos da Ucrânia nas semanas que antecederam a criação de uma zona de exclusão aérea, Johnson apontou que isso é algo que não está contemplado na OTAN porque envolveria abater aviões russos e especificou que o que se pretende é fornecer o armamento defensivo necessário para a Ucrânia. Também não parece fácil enviar tanques e aviões conforme solicitado pelo presidente ucraniano Volodimir Zelensky, de acordo com o primeiro-ministro britânico. “Estamos vendo o que pode ser feito (...) no momento parece muito difícil. Estamos vendo equipamentos que parecem mais imediatamente viáveis, mísseis para permitir que os ucranianos se protejam de bombardeios aéreos”, e para confrontar a artilharia russa, disse. Por outro lado, Johnson reconheceu as dificuldades que alguns países europeus, particularmente Alemanha e Itália, têm na aprovação de certas sanções por sua dependência do petróleo e gás russos, mas apreciou os passos que estão tomando para se desvencilhar e “evitar ser chantageado por Putin”, e indicou que o Reino Unido estará lá para apoiá-los. Ele também queria deixar claro que nem a OTAN nem o G7 são contra os russos, mas contra Putin. Johnson anunciou um novo pacote de ajuda militar e financeira para a Ucrânia, que inclui o envio de 6.000 mísseis adicionais para o exército ucraniano. Com os novos 6.000 mísseis, incluindo projéteis antitanque, o Reino Unido dobra seu suprimento dessas armas para mais de 10.000. No momento, as autoridades britânicas já forneceram 4.000 armas antitanque ao Exército ucraniano, incluindo mísseis NLAW e Javelin, que podem ser disparados por uma única pessoa do ombro e que analistas dizem ter causado estragos entre as tropas russas. Mísseis antiaéreos Starstreak também estão sendo fornecidos, para que as forças ucranianas possam repelir ataques da aviação russa. O Reino Unido destinará ainda mais 25 milhões de libras (30 milhões de euros) em apoio financeiro às forças armadas ucranianas, além dos 400 milhões de libras (480 milhões de euros) já comprometidos com a ajuda económica e humanitária. CHEFE Além disso, Johnson informou que o Reino Unido fornecerá mais 4,1 milhões de libras (4,7 milhões de euros) para que o Serviço Mundial da BBC resolva a desinformação na Rússia e na Ucrânia, bem como novo apoio financeiro e policial para a investigação do TPI sobre crimes de guerra. CHEFE mb/gato/pt