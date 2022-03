Javier Aguirre: “Não tive que pensar muito para assinar por Maiorca”

Palma (Espanha), 24 Mar O técnico mexicano Javier Aguirre disse na quinta-feira, após sua chegada ao aeroporto de Palma, que não precisava “pensar muito para assinar pelo Mallorca” e retornar à LaLiga para substituir Luis García Plaza, que foi demitido na terça-feira. “Faltam nove finais”, disse ele às câmeras de TV da RTVE, IB3 e Movistar. Aguirre foi recebido pelo diretor de futebol de Maiorca, Pablo Ortells, que o recebeu antes de ir para os escritórios do clube para terminar a elaboração de seu contrato, que, em princípio, terminará em 30 de junho com a opção de prorrogá-lo se ele atingir seu mandato. Javier Aguirre foi demitido em 26 de fevereiro como treinador do mexicano Rayados de Monterrey, com o qual conquistou o título da Liga dos Campeões da Concacaf em 2021. No entanto, o 'Vasco', como é conhecido, não conseguiu atingir o objetivo de chegar à final da Copa do Mundo de Clubes e não conseguiu conquistar o troféu da liga em três torneios sob o comando de Monterrey. Aguirre, 63 anos, é um veterano dos bancos. Ele liderou a direção técnica de Osasuna, Zaragoza, Atlético de Madrid, Espanyol e Leganés, na Espanha; do México (duas vezes), Japão, Egito; equipes mexicanas Atlante, Pachuca e Monterrey. O Mallorca está em penúltimo lugar na LaLiga com 26 pontos, 1 atrás da salvação, e tem uma sequência de seis derrotas consecutivas. O clube das Baleares tem nove dias de antecedência para tentar garantir a estadia. A equipe vermelhão visitará o campo de Getafe e receberá o Atlético de Madrid em casa. Mais tarde, ele jogará em Son Moix contra Alaves, Granada, Rayo Vallecano e como visitante contra Elche, Barcelona, Sevilha e Osasuna. CHEFE pcl/cri/og 1000336