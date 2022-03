Isabel Acevedo envia carta notarial a Christian Dominguez e confirma que acabou com ele por críticas ao relacionamento deles

Foi tudo mentira? Isabel Acevedo apareceu no programa Magaly Tv: La firma para falar sobre os verdadeiros motivos do fim de seu relacionamento com Christian Dominguez. De acordo com o cumbiambero, eles acabaram porque a dançarina não queria que eu visse o filho que ela teve com Karla Tarazona.

A influenciadora negou as acusações do animador da América Hoy e observou que ela acabou com ele porque se cansou dos constantes ataques que seu relacionamento recebia, e que ela já havia começado a desconfiar dele.

“ Acabei com ele porque ele me cansou, cansei de carregar sua mochila, eu disse a ele, mas ele quer me responsabilizar por suas ações que como pai eu deveria assumir, em vez disso ele diz que era tudo sobre a criança ”, disse.

Isabel Acevedo também revelou que outro motivo para o fim de seu relacionamento com o cumbiambero foram os constantes ataques que recebeu de Karla Tarazona, já que toda vez que ela podia sair para falar na televisão que ela entrava no relacionamento deles e isso não mudou com o passar dos anos.

Em outro momento, a 'Chabelita' confessou que passou a suspeitar de Christian Dominguez, a ponto de chegar ao celular para rever as conversas que ele teve pelo Instagram com algumas garotas. Ela sustentou que, embora não confirmasse uma infidelidade, ela percebeu que havia certos flertes com mulheres que ela não conhecia.

“ Encontrei algumas mensagens, não sei quem era aquela garota, mas no Instagram encontrei, ela estava flertando . Então uma pessoa próxima a mim me disse que estava flertando com uma pessoa que não é sua parceira para atuar, além disso, a mãe do filho de Christian também era uma briga constante”, acrescentou.

Além disso, a dançarina apontou com seu advogado que eles enviaram uma carta notarial ao apresentador de televisão para retificá-la, já que o que ela disse na televisão não foram os verdadeiros motivos de sua separação após três anos de relacionamento romântico.

ENCONTREI O RELÓGIO DE PAMELA FRANCO

Isabel Acevedo destacou que no dia em que ampliaram Christian Domínguez com Pamela Franco, só o cumbiambero se atreveu a revelar que estavam separados. Além disso, alguns dias depois, ele foi buscar as coisas que tinha no departamento de cumbiambero e teve uma surpresa.

“Ele saiu para dizer que tinha terminado comigo e eu acabei de descobrir na televisão, não havia acordo mútuo para dizer que tínhamos terminado. Eu tinha terminado mas ele ainda tinha que me dizer”, disse.

“Minhas roupas estavam na casa dele, ele queria que eu morasse com ele, mas minha mãe me disse 'você não vai até que ele se divorcie. ' Fui na casa dela naquele dia, tirei todas as minhas coisas e encontrei um relógio no banheiro dela, era o relógio dela (Pamela Franco) porque aí eu vi em alguns fotos”, acrescentou.

