Hamraoui, a jogadora atacada do PSG, denuncia que seus companheiros de equipe a estão assediando

Paris, 24 Mar Paris Saint-Germain A internacional francesa Kheira Hamraoui se sente assediada por três de seus companheiros de equipe, incluindo Aminata Diallo, que foi a primeira a ser presa pela agressão que sofreu em novembro passado. Conforme revelado esta quinta-feira pelo jornal L'Équipe, o advogado de Hamraoui enviou uma carta aos serviços jurídicos e de recursos humanos do PSG reclamando do assédio de seu cliente por Diallo, Marie-Antoinette Katoto e Kadidiatou Diani, além de alguns adeptos do clube. Alguns deles o insultaram no dia 11 quando ele entrou em campo aos 20 minutos da partida, enquanto colocaram uma faixa em apoio a Diallo, que também não era titular. Ele também foi insultado em um grafite que apareceu no campo de treinamento ao lado de duras críticas aos jogadores da primeira equipe após a derrota da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Para o advogado de Hamraoui, esta situação, que ele descreve como “provocação, ameaças, insultos e intimidação”, causa “uma alteração grave da sua saúde psicológica” que, quando ocorre repetidamente, constitui “assédio moral”. “Essas condições causam uma degradação das condições de trabalho da minha cliente, violando seus direitos, sua dignidade, alterando sua saúde mental e comprometendo seu futuro profissional”, diz a advogada, que também critica o “silêncio insalubre” e a “passividade condenável” do clube. Continua que eles não fizeram nada apesar dos fatos comunicados e apela à ação para melhorar a situação. A convivência entre Hamraoui e Diallo não parece melhorar após a agressão de novembro, enquanto Katoto, a artilheira da história do PSG, parece ficar do lado pelo segundo, ao qual está dedicando os gols que marca. Uma situação explosiva que pode ter consequências para a equipe principal da liga francesa, bem como para a seleção nacional, onde Katoto mora com Hamraoui, que foi convocado novamente. A agressão ocorreu após um jantar para a equipe feminina e, se Diallo foi inicialmente presa pela polícia, ela foi liberada sem acusação. Os investigadores ainda estão tentando descobrir quem estava por trás desse ataque e, por enquanto, revelaram que Hamramoui teve um caso durante seu tempo no Barcelona com o então diretor técnico do clube catalão Eric Abidal, o que levou ao seu divórcio.