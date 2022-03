Há argumentos para não extraditar o ex-presidente hondurenho, diz sua esposa

Tegucigalpa, 24 de março Ana García, esposa do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández (2014-2022), disse nesta quinta-feira que existem argumentos “muito importantes” para que ele não seja extraditado para os EUA, que o acusa de três acusações associadas ao tráfico de drogas e ao uso de armas, e o que a Suprema Corte hondurenha resolverá o mais tardar na próxima semana. “Há argumentos muito importantes para que seja resolvido em favor de nosso pedido, no sentido de que essa extradição não deve ser concedida”, disse García à Radio América em Tegucigalpa. Em fevereiro passado, os Estados Unidos solicitaram a Honduras que prendesse Hernandez para fins de extradição, o que foi autorizado por um juiz natural nomeado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Hernández foi capturado em 15 de fevereiro em sua casa, algemado pelas mãos e pés e levado para a unidade de Forças Especiais da Polícia Nacional, onde está detido desde então, aguardando a resolução do plenário do Supremo, que poderá ratificar, modificar ou revogar a decisão de extradição. “Se os Estados Unidos dizem que não extraditam seus próprios cidadãos, então por que temos que fazer o contrário”, disse a ex-primeira-dama hondurenha, que reiterou que seu marido nunca foi traficante de drogas. Além disso, ele argumenta que Hernández goza de imunidade por ser deputado no Parlamento centro-americano, o que também é alegado pela equipe de advogados que está carregando a defesa do ex-presidente. O artigo 22 do Parlamento Centro-Americano estabelece que os deputados desse fórum regional gozarão “das mesmas imunidades e privilégios de que gozam os deputados de congressos ou assembleias nacionais”. No entanto, no caso de Honduras, os deputados não gozam de imunidade. De acordo com as últimas versões de porta-vozes da Magistratura, o Supremo Tribunal de Justiça seria convocado para a sessão plenária na próxima segunda-feira, na sequência da declaração escrita a ser apresentada pela defesa, para a qual tem o prazo até esta sexta-feira. Um dos advogados do ex-presidente Hernandez, Felix Avila, disse aos jornalistas na quarta-feira que após a apresentação da declaração, a sessão plenária do Supremo Tribunal de Justiça terá três dias para resolver, que começará a funcionar a partir de sábado. Hernandez, 53 anos, foi presidente de Honduras de 27 de janeiro de 2014 a 27 de janeiro de 2022, e de 2010 a 2014 foi o chefe do parlamento de seu país. O ex-governador diz que as acusações de tráfico de drogas contra ele dos Estados Unidos são uma ação de “vingança” dos narcotraficantes hondurenhos que foram extraditados para aquele país depois que seus cartéis foram desmembrados em seu governo. Esses traficantes de drogas, segundo o ex-presidente, o acusam com o objetivo de fazer com que reduzam seus anos de pena nos Estados Unidos, onde alguns estão enfrentando julgamentos e outros já foram condenados. Em 2021, o ex-deputado Juan Antonio “Tony” Hernández, irmão mais novo do ex-presidente hondurenho, foi condenado nos Estados Unidos à prisão perpétua mais 30 anos de prisão por tráfico de drogas.