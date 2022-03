Grandes refinarias japonesas param de importar petróleo bruto da Rússia

Tóquio, 24 Mar As duas principais refinarias de petróleo do Japão, Idemitsu e Eneos, anunciaram hoje que deixarão de importar petróleo da Rússia assim que seus contratos atuais expirarem, devido ao atual contexto de sanções e pressão sobre Moscou. “Decidimos suspender novos negócios porque estamos preocupados com os métodos de pagamento e não podemos descartar problemas logísticos”, disse um porta-voz da Idemitsu à Efe na quinta-feira. A mesma fonte apontou que o crude russo “representa apenas uma pequena porcentagem” do processado por esta refinaria, portanto a decisão “não deve afetar o fornecimento estável” de seus derivados de petróleo. A Eneos, por sua vez, anunciou que parou de selar novos contratos com a Rússia desde o final de fevereiro após a invasão da Ucrânia, devido a dificuldades operacionais e pressão de seus clientes. O presidente da empresa, Tsutomu Sugimori, disse em uma conferência de imprensa na última terça-feira que a Eneos substituirá seus suprimentos da Rússia por mais importações do Oriente Médio. O Japão importou 13,3 milhões de quilolitros de petróleo bruto em janeiro passado, dos quais 4,3% vieram da Rússia, de acordo com dados do Ministério da Indústria japonês. Cerca de 90% do petróleo que você compra do Japão vem do Oriente Médio. O país asiático, por enquanto, continua importando gás natural liquefeito da Rússia, que fornece aproximadamente 8,8% desse combustível, segundo dados oficiais. O governo do Japão indicou que, no momento, não planeja proibir suas importações de combustíveis fósseis da Rússia, como alguns países fizeram, devido à sua alta dependência energética no exterior. CHEFE ahg