Famílias multigeracionais em ascensão, especialmente entre latinos

Jorge A. Bañales Washington, 24 Mar As dificuldades financeiras aumentaram para cerca de 60 milhões de adultos que vivem em famílias de várias gerações nos EUA, e esse arranjo é mais comum entre imigrantes e minorias, como latinos e afro-americanos, de acordo com um relatório divulgado quinta-feira pelo Pew Research Center. “As famílias multigeracionais têm aumentado nos Estados Unidos nas últimas cinco décadas e não há sinais de que tenham atingido seu pico”, disse à Efe D'Vera Cohn, pesquisadora da Pew, Efe D'Vera Cohn. O estudo mostra que 26% da população nascida em outros países consegue famílias multigeracionais, porcentagem que excede a dos nascidos nos Estados Unidos (17%). “Alguns grupos são mais propensos do que outros a morar nessas casas, especialmente os afro-americanos e os de ascendência latino-americana e asiática”, disse Cohn. A análise detalha que 26% dos latinos e 26% dos afro-americanos estão em famílias multigeracionais em comparação com 13% dos brancos. Cohn explicou que o relatório usou duas fontes de dados: a Pesquisa de Domicílios do Census Bureau e uma pesquisa da Pew, em ambos os casos cobrindo informações de 2021. A pandemia de covid-19, que teve o seu impacto mais extenso em 2020, operou de duas formas nesta matéria: houve pessoas que, por razões económicas ou perda de emprego, voltaram com os mais velhos, mas houve outras que, justamente por causa da pandemia, ficaram confinadas às suas casas individuais. “Nossa pesquisa descobriu que muitas pessoas que se mudaram com seus parentes em março de 2020, em 2021, haviam retornado para suas próprias casas”, ressaltou Cohn. Para este estudo, os pesquisadores da Pew usaram como definição de uma “família multigeracional” aquela em que há pessoas com mais de 25 anos de idade que moram com um parente ou avós, ou que moram com um filho adulto ou neto com mais de 25 anos de idade. O aumento dos arranjos habitacionais multigeracionais responde às forças sociais que incluem o rápido crescimento das populações hispânicas e asiáticas que, junto com afro-americanos, são mais propensos do que os brancos a viver com famílias extensas, especialmente se forem imigrantes. CASAMENTOS MAIS ANTIGOS Em geral, durante o período considerado, os jovens adultos tendem a se casar mais tarde e ficar mais tempo na casa de seus parentes, em comparação com as gerações anteriores, o que é um fator na tendência de dividir o teto com outros parentes. “Quando os americanos são questionados por que eles compartilham uma casa com outros membros da família, eles geralmente dão razões práticas relacionadas a finanças ou cuidar de outros membros da família”, diz o relatório. “Mas a experiência também tem um componente emocional”, acrescentou. “Quase um em cada quatro adultos em famílias multigeracionais diz que é estressante na maioria das vezes e mais de duas vezes diz que é mais gratificante.” A análise dos dados do censo entre 1971 e 2021 mostra que o número de adultos que vivem em famílias multigeracionais quadruplicou nesse período para 59,7 milhões de pessoas em março de 2021. A proporção de americanos residentes em tais domicílios dobrou entre 1971 e 2021, de acordo com o Pew, atingindo 18% da população. Outra conclusão do relatório Pew é que as famílias multigeracionais “podem ter vantagens financeiras porque os recursos financeiros são combinados e isso significa que a família ajuda em tempos difíceis”. Os dados para 2021 mostram que 10% das famílias multigeracionais estavam no nível de pobreza, em comparação com 12% para famílias em que várias gerações não viviam. Os americanos que vivem nessas famílias tendem a ser menos pobres do que aqueles que vivem em outros tipos de famílias, e isso é especialmente verdadeiro “para alguns grupos economicamente vulneráveis, como os desempregados”, explica o estudo. Entre os adultos com menos de 40 anos, os homens são mais propensos do que as mulheres a viver em casas onde residem pessoas de diferentes gerações, mas entre os adultos com mais de 40 anos de idade são as mulheres que têm maior probabilidade de serem acomodadas. Um terço dos adultos que vivem em famílias de várias gerações citam o cuidado familiar como a principal causa desse arranjo, incluindo 25% cuidando de um adulto e 12% cuidando de um menor. A maior proporção de residentes em famílias multifamiliares são adultos entre 25 e 29 anos de idade (31 por cento), com 37 por cento para homens e 26 por cento para mulheres. CHEFE jab/ims