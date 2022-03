EUA condenam lançamento de mísseis norte-coreanos e pedem que negocie

Bruxelas, 24 Mar A Casa Branca condenou “veementemente” o lançamento de um míssil balístico de longo alcance pela Coreia do Norte na quinta-feira e novamente pediu a Pyongyang que se prestasse a “negociações sérias” sobre sua desnuclearização. Num comunicado emitido durante a visita a Bruxelas pelo presidente norte-americano, Joe Biden, a Casa Branca reagiu ao lançamento do míssil norte-coreano, que caiu na quinta-feira em águas japonesas, a 150 quilómetros da costa norte do arquipélago japonês. A porta-voz de Biden, Jen Psaki, não conseguiu confirmar em seu comunicado que o lançamento é um míssil balístico intercontinental (ICBM), como indicado pelo Exército sul-coreano, que seria o primeiro teste desse tipo de Pyongyang em quase cinco anos. Psaki descreveu o projétil como um “míssil balístico de alto alcance”, embora tenha lembrado que o governo dos EUA concluiu neste mês que os testes norte-coreanos em 26 de fevereiro e 4 de março envolveram o uso de “um sistema ICBM”. “Este lançamento é uma violação flagrante de várias resoluções da ONU e aumenta desnecessariamente a tensão, além de representar um risco de desestabilizar a situação de segurança na região”, disse a porta-voz. Os Estados Unidos instam “todos os países a garantir que a Coreia do Norte seja responsabilizada por essas violações” e Pyongyang a “voltar à mesa para negociações sérias”, disse Psaki. “A porta da diplomacia não foi fechada, mas Pyongyang deve cessar imediatamente suas ações desestabilizadoras. Os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para garantir a segurança do território norte-americano e dos seus aliados sul-coreanos e japoneses”, concluiu. O míssil lançado na quinta-feira percorreu uma distância de 1.100 quilômetros e atingiu uma altitude máxima de mais de 6.000 km, de acordo com dados registrados pelo Ministério da Defesa japonês, que mostram uma elevação de projétil muito maior do que o último lançamento do ICBM por Pyongyang em 2017. Este ensaio marca o fim da moratória auto-imposta do regime aos lançamentos do ICBM, a fim de aproximar as posições antes da primeira cimeira realizada em 2018 pelo líder norte-coreano Kim Jong-un e pelo então presidente dos EUA, Donald Trump. Desde o início do ano, o regime norte-coreano realizou doze testes de armas, um número recorde, ao mesmo tempo em que rejeitou os convites dos EUA para o diálogo. A Coreia do Norte continua completamente fechada pela pandemia e ainda não vacinou um único de seus cidadãos, o que torna muito inviável a realização de reuniões diplomáticas presenciais de alto nível.