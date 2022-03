EUA chamam a reabertura da Bolsa de Valores de Moscou de “farsa”

Washington, 24 Mar O Governo dos EUA chamou esta quinta-feira de “farsa” a reabertura parcial da Bolsa de Valores de Moscovo, depois de quase um mês de suspensão decretada pelo Banco Central devido às sanções impostas pelo Ocidente para a ofensiva militar russa na Ucrânia. “O que estamos vendo é uma farsa, uma abertura do mercado Potemkin”, disse o assessor assistente de Segurança Nacional da Casa Branca em Economia Internacional, Daleep Singh, em comunicado. “A Rússia deixou claro que usará recursos do governo para inflar artificialmente o valor das empresas que estão sendo listadas. Este não é um mercado real ou um modelo sustentável, e tudo o que faz é refletir o isolamento da Rússia no sistema financeiro internacional”, acrescentou. A Bolsa de Valores de Moscou fechou hoje com um aumento de 4,37% na reabertura parcial da listagem de um número limitado de títulos no índice MOEX. Entre os 33 títulos que foram negociados hoje por apenas quatro horas, destacam-se os aumentos da empresa química PhosAgro (26,62 por cento), da petrolífera Tatneft (20,11 por cento) e do maior produtor independente de gás natural do país, a Novatek (18,48 por cento). O Banco Central da Rússia (BCR) proibiu operações especulativas, como vendas a descoberto, no retorno dos valores mais líquidos ao parquet. O último dia de negociação da MOEX foi sexta-feira, 25 de fevereiro, e o índice permanece, portanto, fechado desde 28 de fevereiro, quatro dias depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter lançado o que chama de “operação militar especial” na Ucrânia. Nesse dia, a Rússia já amanheceu sabendo que a União Europeia (UE), os EUA, os EUA, o Canadá e outros parceiros excluiriam alguns bancos russos do sistema internacional de comunicação interbancária SWIFT, um golpe sem precedentes para isolar o país do sistema financeiro global. Desde então, apenas segmentos permitidos pelo BCR, como ordens diretas com liquidações em rublos, derivativos (exceto na seção de pares de moedas), metais preciosos e alguns contratos de futuros sobre posições de fechamento, entre outros, foram negociados no MOEX de Moscou em Moscou.