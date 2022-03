Estiwar G mais uma vez flertou com Claudia Bahamón e Carlos Báez foi parabenizado por apresentar um prato único em 'MasterChef Celebrity'

Nesta quarta-feira veio o desafio que muitos fãs de 'MasterChef Celebrity' esperavam: o da caixa misteriosa; e antes de abri-los, Jorge Rausch previu que cada um seria diferente e, de fato, foi.

Quando foram descobertos, as celebridades encontraram uma surpresa desagradável para muitos: partes como os olhos, o cérebro e o chunchullo da carne integravam as caixas. Imediatamente, a grande maioria dos competidores expressou rostos de nojo óbvio, começando com Tatán Mejia e Carlos Báez. Assim, o teste consistiu em fazer uma preparação com essas peças, não antes de limpá-las bem, principalmente os cérebros.

Todas as celebridades tiveram 60 minutos para fazer, com base em sua criatividade, um prato que tinha um gosto bom e que as tornaria dignas do único alfinete de imunidade que estava em jogo. Nenhum começou como um grande favorito, exceto Estiwar G, que teve que fazer chunchullo, um elemento fácil para ele, considerando os 'toxitours' que ele fez em Bogotá e pelos quais é famoso.

Também coube a Carolina fazer um prato com o intestino da carne bovina, e na rodada dos chefs para as cozinhas, ela indicou que ia “internacionalizar o chunchullo”. Por sua vez, Tatán disse que faria um sofrito com os olhos, e Natalia disse a Nicolás de Zubiria que tinha em mente fazer algumas fatias de cérebro com bananas maduras.

FOTO: Captura de tela (CanalRCN live)

Após o tempo estabelecido para fazer seus preparativos, as celebridades se prepararam para a fase de avaliação. Apenas cinco passaram na frente dos jurados, e o primeiro deles foi Carlos, surpreendendo os chefs com alguns tacos com olhos chamados 'opa, esse eu não esperava'. Nicolás de Zubiría foi o primeiro a passar e disse que o prato era “fenomenal”, e Jorge Rausch terminou de catapultá-lo dizendo que foi a primeira vez, em toda a competição, que um competidor apresentou um prato com os olhos cozidos na perfeição.

O segundo a avançar para o púlpito foi Estiwar G, oficialmente chamado de “o rei do chunchullo”. Como esperado, seu prato foi um dos favoritos dos juízes, pois os pedaços de chinchulina recheados em uma base de banana, combinados de uma maneira boa. Mas aquela temporada do influenciador tinha nome e sobrenome: Claudia Bahamón e ele o avisou enquanto Rausch, Carpentier e de Zubiria provavam o prato.

“Meu chunchullo é uma tática para seduzir Claudia Bahamón”, disse o homem de Bogotá.

Aida Morales foi a quarta participante a passar. A 'rainha do chunchullo' contou uma história de família emocional em torno de sua criação que também encantou os juízes exigentes. Por outro lado, Manuela González e Isabella Santiago foram as últimas a expor suas obras. O primeiro fez alguns 'Croquetes Bem Pensativos' com cérebros, e Rausch e Carpentier sustentaram que o sal era necessário na cobertura das vísceras. Por sua vez, a modelo venezuelana foi questionada sobre suas costelas porque algumas batatas estavam cruas.

Embora nem todos tenham passado, a decisão dos júris não foi difícil, mas, no entanto, eles escolheram Aida Morales como vencedora do desafio, mas também fizeram uma menção especial a Carlos por sua conquista na competição. Dentro da discussão dos três chefs veio o prato de Estiwar G, mas por decisão unânime a da atriz que ficará imune ao próximo desafio da criatividade venceu.

