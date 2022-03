Espanha nega segundo pedido de asilo a Pollo Carvajal

Madrid, 24 Mar O Escritório Espanhol de Asilo e Refugiado rejeitou o segundo pedido de asilo do ex-general venezuelano Hugo Armando Carvajal, conhecido como “Pollo Carvajal”, e cuja entrega aos EUA O governo dos EUA vem atrasando esses pedidos e recursos desde outubro de 2021. O departamento, que está sob o Ministério do Interior, não vê razão para conceder proteção na Espanha ao ex-soldado. Segundo fontes da Efe do Interior, a resolução já foi comunicada à sua defesa, que poderá recorrer dela por meio de canais administrativos ao Supremo Tribunal Nacional (AN). Este segundo pedido de asilo, baseado na perseguição política dos Estados Unidos alegada por Carvajal, foi o que impediu sua extradição para aquele país. As autoridades norte-americanas estão exigindo isso por crimes de tráfico de drogas, embora fontes legais digam à Efe que o previsível é que a AN, que deve torná-la efetiva, aguarde a resolução ser definitiva. Quem foi chefe da contrainteligência militar nos governos dos presidentes venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro ainda tem um recurso pendente contra a decisão do Interior de rejeitar um primeiro pedido de asilo em outubro de 2021. Dessa forma, desde que foi preso em Madri em setembro de 2021, depois de quase dois anos escondido, Carvajal não parou de tentar impedir sua rendição à Justiça dos Estados Unidos, que o acusa de ingressar em uma organização dedicada ao tráfico de drogas e relacionada às FARC da Colômbia. A Alta Corte Nacional autorizou sua extradição em novembro de 2019, após revogar uma decisão inicial de não entregá-lo. No entanto, Carvajal já estava desaparecido naquela época. Dois anos depois, ele foi preso novamente em Madri e iniciou sua ofensiva judicial. Além da série de recursos movidos contra as decisões que levaram à sua rendição aos EUA Ele também se ofereceu para testemunhar sobre outras questões, primeiro sobre questões de terrorismo, mas acabou direcionando supostos pagamentos a ex-líderes do partido espanhol Podemos através da petrolífera estatal venezuelana ( PDVSA). Ao mesmo tempo, a rendição de Carvajal foi paralisada pela AN em várias ocasiões, uma enquanto os Estados Unidos deram garantias de que uma possível sentença de prisão perpétua seria apelável; e a última esperando para saber o destino do segundo pedido de asilo, agora negado.