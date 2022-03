Epigmenio Ibarra comentou sobre Sandra Cuevas: “Aqueles que dizem perseguição política também vão se desculpar?”

O produtor de televisão próximo à Quarta Transformação, Epigmenio Ibarra, ironizou com a situação legal que o prefeito enfrenta com uma licença de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nievas, depois que ela se declarou culpada das acusações contra ela.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o fundador da Argos Comunicación questionou a posição assumida pelo chefe do gabinete do prefeito da capital, bem como alguns membros do setor de oposição que a chamaram de “perseguidora política” quando a Procuradoria-Geral da Cidade do México (FGJCDMX) anunciou que ela estava sendo acusada e investigada sob a acusação de roubo, abuso de autoridade e discriminação.

No entanto, nesta quinta-feira, 24 de março, foi anunciado que Cuevas Nieves se declarou culpado e aceitou um acordo reparatório com as vítimas e, portanto, terá que oferecer, inter alia, um pedido público de desculpas aos policiais que o denunciaram.

Ao mesmo tempo, a jornalista questionou que atitude será tomada pelos personagens que mostraram seu apoio a Cuevas Nieves e indicou que ela era inocente: “E aqueles que disseram que ela foi 'perseguida politicamente', eles também vão se desculpar? ”.

O produtor de televisão ironizou o status legal atual do prefeito (Foto: Twitter/ @epigmenioibarra)

E, como mencionado, o FGJCDMX informou que na manhã de quinta-feira o funcionário separado de sua posição reconheceu os fatos que foram acusados dela, após a denúncia contra ela, então, além das desculpas, ela terá que pagar 60.000 pesos aos dois comandantes da polícia (30.000 pesos cada) na próxima segunda-feira, 28 de março.

Você também terá que passar por um tratamento psicológico por seis meses, durante o qual receberá terapia para controlar a raiva e as emoções.

Entre os outros pagamentos que você terá que fazer está o reparo do custo de uma transmissão de rádio e um telefone celular. Além disso, deve abster-se de abordar as vítimas, bem como quaisquer comentários em qualquer mídia ou rede social sobre esses fatos - com exceção do pedido de desculpas público - devem ser reservados.

De acordo com o FGJCDMX, o prefeito reconheceu que os eventos ocorreram “conforme credenciado pelo Ministério Público” (Foto: Cuartoscuro)

No entanto, as palavras de Epigmenio Ibarra tiveram a ver com o que aconteceu no início da investigação, pois deve-se lembrar que Sandra Cuevas acusou a chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum Pardo, de supostamente criar um movimento contra ela.

Após a audiência que realizou em 14 de março, a funcionária garantiu que as medidas contra ela são excessivas e correspondem a uma perseguição política contra ela desenvolvida a partir do topo da administração da Cidade do México.

Horas depois, Ulises Lara López, porta-voz do FGJ, garantiu que a agência não realiza nenhuma perseguição política, uma vez que é responsável apenas pela execução dos procedimentos estabelecidos pela Constituição mexicana, uma vez que “a acusação não fabrica culpados, mas também não realizar exonerações”.

Claudia Sheinbaum negou acusações contra Sandra Cuevas (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Claudia Sheinbaum também garantiu que não influenciou as decisões tomadas por várias agências da capital do país, que alegam acusações contra a prefeita de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

“É uma questão em que houve abuso de autoridade para a polícia da Cidade do México; a polícia foi espancada, eles foram humilhados, houve um abuso de autoridade e a partir daí é a própria polícia que registra sua queixa na Procuradoria Geral da Cidade do México”, disse Claudia Sheinbaum.

CONTINUE LENDO: