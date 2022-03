“Eles são raivosos”: Fernández Noroña respondeu a Claudio X. González

Gerardo Fernández Noroña, o polêmico deputado federal do Partido Trabalhista (PT), respondeu a um tweet contra a Quarta Transformação que publicou Claudio X. González Guajardo, fundador da organização Yes for Mexico.

Através de seu relato oficial, o petista argumentou que o setor de oposição é “raivoso” por causa da forma como o movimento foi estabelecido dentro da sociedade mexicana, que, de sua perspectiva, é uma revolução sem violência.

“Se você perceber, é por isso que você está tão zangado contra o nosso movimento, contra essa revolução não-violenta que é o quarto trimestre. Abur @ClaudioXGG”, escreveu nesta quinta-feira, 24 de março.

O petista respondeu a um dos Claudio X. s tweets (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

E é que é cotidiano para o empresário mexicano compartilhar citações de colunas de opinião ou declarações de personagens que mostraram uma posição contra o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nesta ocasião ele compartilhou as do acadêmico Macario Schettino.

No texto a que González Guajardo se referiu, o colunista também escreveu, em seu segmento para o El Financier, sua perspectiva sobre a atual administração federal e garantiu que um futuro pouco promissor aguarda o país, devido às decisões que o presidente mexicano tomou sobre questões de energia ou política que ele descreveu como o prelúdio para crises sociais, econômicas e políticas, encerrando o atual período de seis anos.

Claudio X. González e Gustavo Hoyos fundaram a Yes for Mexico, uma organização contra o governo AMLO (Foto: Cuartoscuro)

No entanto, não é a primeira vez que o político pertencente ao 4T responde a uma mensagem do empresário, já que meses atrás também o fez para deixar claro que em 2024 haverá uma “continuação do projeto de transformação” no Executivo Federal.

“Vamos ganhá-los novamente”, foram as palavras que mais enquadraram a resposta daquele dia, quando o legislador voltou a enfatizar que o que incomoda a maior oposição é que a Quarta Transformação é uma “revolução sem violência”.

Gerardo Fernández Noroña tem sido um crítico constante das ações de Claudio X. González (Foto: Câmara dos Deputados)

A posição do petista deveu-se ao fato de X. González ter escrito em setembro de 2021 que o México está passando por diferentes conflitos que “nos afetam severamente”; no entanto, o empresário garantiu que tal situação não será duradoura, pois os cidadãos encontrarão um caminho para um governo diferente os do Movimento Nacional de Regeneração (Morena).

Ele até confiou que até 2024 começará uma “era pós-4Q”; no entanto, pediu o apoio de todas as pessoas para “fazer” o seu papel e alcançar a tão esperada tarefa, ou seja, que a oposição volte à cadeira presidencial.

“O México pode fazer mais do que Morena e a 4ª. O que estamos experimentando nos afeta severamente, mas não vai acabar conosco. O México encontrará, na era pós-4t - que acredito que começará em 24 - o caminho para um México vencedor para todos. Somos todos chamados a fazer a nossa parte”, escreveu em suas redes sociais.

E vale ressaltar que o grupo Sim para o México tem se caracterizado como um bloco que se opõe a todas as ações tomadas pela administração federal, liderada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, que tem sido chamado de “messias”. em vários, é por isso que eles insistiram que a revogação do mandato é apenas um exercício para “satisfazer o ego” de Tabasqueño.

