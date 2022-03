Eles criticam Claudia López por dizer a uma mãe que reivindicava rotas escolares que ela falava “sem saber”

Um novo começo falso da prefeita de Bogotá, Claudia López, a envolveu em uma polêmica nas redes sociais por causa da resposta que deu a um grupo de pais que a repreendeu por não fornecer rotas escolares para várias escolas públicas da capital.

Os eventos ocorreram na última sexta-feira, 18 de março, mas só até esta semana eles se tornaram virais nas redes sociais, depois que a vereadora de Bogotá, Lucia Bastidas, que é membro da Aliança Verde, o mesmo partido do presidente, postou o vídeo.

“Prefeito, eles não nos deram uma resposta, nós queremos uma resposta, dentro (da escola) eles não nos disseram nada, que solução eles nos dão?” , observaram os participantes dos alunos da escola Rafael Bernal Jiménez, localizada na 30ª corrida com a 75th street.

A essas alegações, Claudia López respondeu com veemência e, usando seus termos familiares, garantiu a uma das mães que a repreendeu de 'falar sem saber'.

Momentos depois, a régua subiu na bicicleta que andava e saiu do local, sem responder aos pedidos dos cidadãos em questão. “Ele saiu e nada aconteceu”, disse um dos cidadãos.

As imagens não caíram bem na opinião pública e vários internautas, liderados pela própria Lucia Bastidas, enviaram duras críticas ao burgomestre. “Os mesmos pais da escola Rafael Bernal Jiménez confrontaram Claudia López sobre irregularidades no serviço de rotas que seus filhos ainda não têm e viraram as costas para eles, o Ministério da Educação também não responde. O que eles estão esperando?” , questionou o lobista.

Deve-se notar que os protestos de alguns pais de Bogotá se devem ao fato de que várias instituições de ensino da cidade têm escassos meios de transporte para crianças, especialmente aqueles que vivem nas áreas rurais de Ciudad Bolivar, que tem adultos desesperados, que não sabem como tomar e trazer bebês para as escolas, uma vez que eles não têm dinheiro para pagar por um serviço separado.

No entanto, diante de reclamações constantes, o Ministério da Educação insistiu que eles têm o problema resolvido. De fato, a secretária Edna Bonilla anunciou repetidamente que o distrito está trabalhando para resolver esses problemas e o plano de contingência está ocorrendo normalmente.

A reação da prefeita Claudia López também recebeu críticas do uribismo. Por exemplo, o vereador Andrés Forero, do Centro Democrático, fugiu contra a presidente e a questionou por não ter empatia. “Ele está falando sem saber, eu mergulhei.” Essa é a infeliz resposta de Claudia López aos pais que lhe pedem uma solução para o problema de que estão sofrendo com as rotas escolares. Que arrogância e falta de empatia do prefeito!” , disse o lobista uribista.

Por sua vez, há algumas semanas, o secretário de Mobilidade, Felipe Ramírez, explicou em um vídeo nas redes sociais as novas medidas adotadas pelo governo López para melhorar a mobilidade de bebês na Rodovia Norte, que também enfrentam longas horas em trancones para estudar.

