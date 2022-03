Duque diz que o mundo está vivendo em tempos de “incerteza” devido à covid-19

Bogotá, 24 Mar O presidente colombiano Iván Duque disse quinta-feira que o mundo está passando por momentos de “volatilidade” e “incerteza” acentuados pela pandemia do coronavírus e é por isso que são necessárias ações para educar os jovens em habilidades profissionais para enfrentar os desafios que as circunstâncias impõem. Isso foi assegurado pela criação em Cartagena das Índias a Quarta Cúpula de Competências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (Skills Summit 2022), que também contou com a presença do Secretário-Geral dessa organização, Mathias Cormann. “Vivemos circunstâncias globais que poderiam ser definidas como tempos de volatilidade, incerteza, tempos de complexidade e tempos de ambiguidade e que foram agravados pelas circunstâncias devastadoras desta pandemia de covid-19”, disse o chefe de Estado. Ele então acrescentou que essas circunstâncias se tornam mais difíceis e “às vezes absurdas, quando há atos insanos de violência como os que levaram a esses ataques cruéis, desumanos e inexplicáveis” da Rússia à Ucrânia. Por outro lado, Duque destacou que a Colômbia tem sido um dos países membros da OCDE que melhor lidou com o coronavírus e também um dos que conseguiu recuperar sua economia mais rapidamente. A OCDE acolheu a Colômbia como membro da organização em 2020, após um processo de adesão que começou em 2013 e a tornou o 37º membro, o terceiro membro na América Latina a fazer parte deste clube de boas práticas. Esta cúpula se concentra no fortalecimento de habilidades para equidade e sustentabilidade, proporcionando oportunidades efetivas de melhoria e reabilitação para a sociedade como um todo. “Quero fazer um convite especial aos países da OCDE: nós países temos que desenvolver, implementar e orientar, a união de dois conceitos: sustentabilidade e tecnologia, que podem se unir e chamá-la de uma forma, como a sustentabilidade”, disse Duque. RECUPERAÇÃO SÓLIDA, MAS DESIGUAL Por seu lado, o secretário Cormann salientou que as economias dos países da OCDE recuperaram “solidamente”, embora tenha admitido que o processo é “desigual”. Ele indicou que a recuperação “criou pressão sobre a cadeia de suprimentos global” e que é agravada pela guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que afeta o mercado internacional de energia e as projeções econômicas. Ele também lembrou que a Colômbia recebeu quase dois milhões de venezuelanos para “dar-lhes uma nova chance” e também disse que a Polônia está recebendo um grande número de pessoas que fogem da Ucrânia, então ele defendeu que essas pessoas recebam treinamento para poderem se integrar à economia dos países. A cimeira, que terminará nesta sexta-feira, tem como tema “Fortalecer competências para a equidade e sustentabilidade”. Inclui ministros, embaixadores e especialistas de 35 países da Organização e sete agências globais.