Duas partidas de sanção contra Correa, Mojica e Jankto

Madrid, 24 Mar O Comitê de Concorrência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) impôs dois jogos de sanção contra o argentino Ángel Correa (Atlético de Madrid), o colombiano Johan Mojica (Elche) e o tcheco Jakub Jankto (Getafe), após a disputa no vigésimo nono dia da LaLiga Santander. Correa e Mojica são punidos nos termos do artigo 117. O argentino, de acordo com o ato de arbitragem, gritou ao árbitro José Luis Munuera Montero “a concha de sua mãe!” , e o colombiano chamou Miguel Ángel Ortiz Arias de “desgraçado”. Jankto é suspenso nos termos do artigo 120 após deixar a bancada protestando “fazendo gestos de desacordo com os braços” com uma das decisões do colegiado. Yeray Álvarez (Atlético), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Antonio Barragán (Elche), Manuel Morales (Espanyol), Jaume Costa, Antonio Raillo (Maiorca), Oscar Trejo (Rayo), Germán Pezzella (Betis) e Adnan Januzaj (Real Sociedad) também foram sancionados, pelo direto vermelho Jorge Cuenca (Getafe); e em aplicação do artigo 122, depois de ver o vermelho enquanto estava no banco, Aaron Escandell (Granada). Quanto ao trigésimo segundo dia do LaLiga SmartBank, Hugo Fraile (Alcorcón) e Michel Sánchez (treinador do Girona) foram sancionados com dois jogos de suspensão, nos termos do artigo 120, e Javier Delgado (Ponferradina), da 117. Da mesma forma, Aitor Sanz (Tenerife), Alejandro Baena (Girona), Víctor Gómez (Málaga), Hugo Rama (Oviedo), Jon Karrikaburu (Real Sociedad B), Pablo García (Sporting), Samu Costa (Almeria) e Gonzalo Escobar (Ibiza) foram suspensos por uma das partes, e em aplicação do artigo 123.1, Fernando Llorente (Eibar), como bem e o médico da categoria eibarrés, XABValencia, em aplicação de 118.