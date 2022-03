Duas partidas de sanção contra Ángel Correa, da Argentina, e Mojica, da Colômbia

Madrid, 24 Mar O Comitê de Concorrência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) impôs dois jogos de sanção contra o argentino Ángel Correa (Atlético de Madrid), o colombiano Johan Mojica (Elche) e o tcheco Jakub Jankto (Getafe), após a disputa no vigésimo nono dia da LaLiga Santander. Correa e Mojica são punidos nos termos do artigo 117. O argentino, de acordo com o ato de arbitragem, gritou ao árbitro José Luis Munuera Montero “a concha de sua mãe!” , e o colombiano chamou Miguel Ángel Ortiz Arias de “desgraçado”. Jankto é suspenso nos termos do artigo 120 após deixar a bancada protestando “fazendo gestos de desacordo com os braços” com uma das decisões do colegiado. CHEFE jap/og