Doze mortos em um ataque do grupo rebelde CODECO na República Democrática do Congo

Kinshasa, 24 Mar Pelo menos 12 pessoas foram mortas no nordeste da República Democrática do Congo (RDC) na noite de quarta-feira em um novo ataque do grupo rebelde Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (CODECO), confirmaram hoje ativistas da sociedade civil. "Os agressores do CODECO (...) mataram 12 pessoas e feriram várias outras, causando um deslocamento maciço da população", disse o presidente da sociedade civil do grupo de cidades de Bahema Baguru -onde ocorreu o ataque-, Gédéon Dino, em declarações coletadas na quinta-feira pela mídia local. O ataque ocorreu ontem à noite na cidade de Tsotso, pertencente ao território de Djugu e à província de Ituri, no nordeste. "As autoridades devem fazer todo o possível para aumentar o número de soldados na área, porque os militares destacados aqui não são suficientes para responder adequadamente aos ataques desses rebeldes", exigiu Lotute Jingunga, líder político de Bahema Baguru. Este ataque ocorreu no mesmo dia em que a missão de paz da ONU na RDC (MONUSCO) reconheceu numa conferência de imprensa da cidade de Goma, na província vizinha de Kivu do Norte, uma deterioração da segurança em "algumas áreas" no leste do país. "Como você sabe, a situação de segurança não está melhorando. Não podemos esconder que há uma tendência de deterioração em algumas áreas", admitiu o Vice-Comandante da MONUSCO, General-de-Brigada Benoît Chavana. Chavana deplorou, entre outras questões, o ataque das Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo de origem ugandense que ataca civis apesar das operações militares em andamento da RDC e dos exércitos ugandenses. Ele também alertou para os "sinais de atividade renovada" do M23, grupo rebelde que se destacou como o mais forte do país de 2012 a 2013. O vice-comandante dos capacetes azuis também lamentou a recente "evolução" dos rebeldes do CODECO, que atacaram vários assentamentos de deslocados internos nos últimos meses. A CODECO nasceu em 2018 com o objetivo de combater os abusos do Exército, embora tenha cometido inúmeros assassinatos de civis e multiplicado seus ataques no ano passado na província de Ituri. Em meados de novembro de 2021, supostos rebeldes desse grupo armado atacaram vários assentamentos de deslocados internos também em Ituri, matando dezenas de civis. Além disso, pelo menos 13 pessoas foram mortas no último sábado em outro ataque a um campo para deslocados internos atribuído à CODECO. De acordo com o Gabinete do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH), o CODECO acabou com a vida de mais de 400 pessoas em 2021, tornando-se a segunda milícia mais mortífera da região. Desde 1998, o leste da RDC está atolado em conflitos alimentados por milícias rebeldes e ataques de soldados do exército, apesar da presença da MONUSCO, com mais de 14.000 soldados. A ausência de alternativas estáveis e métodos de subsistência levou milhares de congoleses a pegar em armas e, de acordo com o Kivu Security Barometer (KST), esta região é o campo de batalha para pelo menos 122 grupos rebeldes.