Deputado de Morena emitiu críticas ácidas contra influenciadores para o trem maia: “Eles se tornam ambientalistas”

Nas últimas horas, músicos, artistas e influenciadores lançaram um vídeo contra o Trem Maia e a destruição que seu vídeo diz que ele gera na selva no sul do México.

Por esse motivo, personalidades como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, entre outros, ganharam as críticas dos membros da Quarta Transformação que defenderam o Trem Maia.

É o caso de Miguel Torruco, deputado da bancada Moreno Regeneración Nacional (Morena), que divulgou um comentário irônico por meio de suas redes sociais e deu a entender que eles receberam dinheiro por aparecer na gravação.

“Eles moram em Los Angeles, Califórnia, mas hoje eles se tornam ambientalistas e $e “preocupam-se” e coordenam com uma campanha contra o Maya Train após a inauguração da AIFA. O Trem, a Refinaria de Bocas e o Corredor Interoceânico desenvolverão o tão esquecido sudeste”, disse o representante da festa da cereja no Twitter.

O deputado Miguel Torruco atacou os críticos da grande construção da AMLO (Foto: Twitter /MiguelTorrucog)

A questão chegou até aos ouvidos de Andrés Manuel López Obrador, que tocou no assunto na coletiva de imprensa matinal do Palácio Nacional, e disse que é uma campanha contra as obras dele.

O presidente rotulou todas as personalidades, além de serem muito conservadoras e até fifis. O presidente negou veementemente que suas declarações fossem verdadeiras e argumentou que “nunca buscaram a transformação do país”.

Mas ele não foi o único, Claudia Sheinbaum Pardo, chefe de governo da Cidade do México, também enfatizou que o que foi dito em o vídeo dos artistas, cantores e influenciadores são notícias falsas.

Durante uma coletiva de imprensa, a presidente da capital foi questionada sobre a campanha, à qual respondeu que os personagens que participaram “estão mal informados”.

“Que eles se informem bem, que não se deixem mal informados, que não usem notícias falsas como fonte de informação, que realmente revisem, investiguem o que está sendo feito em questões ambientais pelo governo e vão se surpreender; assim como foram surpreendidos pelo Aeroporto Internacional Felipe Angeles, eles ainda serão surpreendidos com tudo o que o governo mexicano tem feito em questões ambientais”, disse.

AMLO chama celebridades que se posicionaram contra o trem maia de fifis

Miguel Torruco entrou na vida política quando o movimento estudantil Yo Soy 132 explodiu na Universidad Iberoamericana durante a campanha presidencial de Enrique Peña Nieto, ex-governador do PRI e porta-estandarte do PRI.

Sua tendência política ficou clara desde então, de acordo com sua síntese curricular, ele foi membro do movimento Jovens e Estudantes com a AMLO, e um promotor do Voto Juvenil.

Ele também foi assessor digital da campanha presidencial e fundador do movimento digital Millennials com a AMLO, quando o candidato de Morena procurou pela terceira vez se tornar presidente do México.

O Trem Maya é um dos projetos mais polêmicos da presidência de López Obrador (foto: especial)

Torruco é formado em Marketing pela Universidade Ibero e mestre em Administração Pública pelo Instituto Nacional de Administração Pública (INAP).

Ele também possui especialização em Estratégias Digitais pela Universidade de Harvard, Cambridge, bem como um diploma em Marketing Digital pela NYU University, Nova York.

Torruco chegou à Câmara dos Deputados por representação proporcional como candidato ao quarto círculo eleitoral da Cidade do México. No Congresso, ele é membro das comissões de Energia, Rádio e TV, e Ciência, Tecnologia e Inovação, além de secretário na Comissão de Relações Exteriores.

