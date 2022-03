Coreia do Norte lança novo projétil no mar do Japão

Seul, 24 Mar A Coreia do Norte lançou hoje um “projétil não identificado” no Mar do Japão (chamado Mar do Leste nas duas Coreias), conforme relatado pelo Estado-Maior Conjunto da Coréia do Sul (JCS). A breve declaração da JCS enviada aos jornalistas apenas explica que “a Coreia do Norte disparou um projétil não identificado no Mar do Leste”, enquanto o governo japonês informou que o projétil “parece ser um míssil balístico”. O Ministério da Defesa do Japão explicou que o lançamento ocorreu por volta das 14.20 horas locais (5.20 GMT) e que a concha já teria caído na água, fora da zona econômica exclusiva do Japão (ZEE). Com este teste, já são 12, um número recorde, os testes desse tipo realizados até agora este ano por Pyongyang, que, segundo Washington e Seul, está testando em sua mais recente tecnologia de testes de um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) chamado Hwasong-17, que potencialmente goza de maior alcance e poder destrutivo. Este novo lançamento vem apenas três dias depois que o regime testou um sistema de lançador de foguetes múltiplos, lançando vários projéteis no Mar Amarelo (chamado Mar Ocidental em ambas as Coreias), e uma semana após um lançamento fracassado aparentemente ligado aos testes Hwasong-17. Desde fevereiro, o exército norte-coreano testa um tipo de projétil — cuja tipologia não especificou — do Aeroporto Internacional de Sunan, em Pyongyang, afirmando que está testando sistemas para lançar um novo satélite de reconhecimento. A inteligência militar sul-coreana e norte-americana acredita que a Coreia do Norte realizará em breve um teste completo do Hwasong-17 disfarçando-o de “lançamento espacial”, como já fez no passado. O regime norte-coreano elaborou no congresso do partido único de 2021 um plano de cinco anos para a modernização das armas que está por trás da atual linha de testes. Ao mesmo tempo, rejeitou os convites dos EUA para o diálogo numa altura em que o país, que ainda está completamente fechado pela pandemia, ainda não vacinou um único dos seus cidadãos, tornando muito inviável a realização de reuniões diplomáticas presenciais de alto nível. CHEFE asb/ahg/ig