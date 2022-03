Conor McGregor, preso por suposta direção imprudente

Dublin, 24 Mar O lutador irlandês Conor McGregor, estrela das artes marciais mistas, foi novamente acusado de condução perigosa e enfrenta uma multa de até 5.000 euros ou seis meses de prisão (ou ambos), noticia quinta-feira o jornal “Irish Independent”. De acordo com esta mídia, “The Notorious” foi interceptado nesta terça-feira pela polícia enquanto dirigia seu luxuoso Bentley Continental GT através de um anel viário de Dublin, enquanto ele estava indo para a academia para treinar, enquanto ele está preparando seu retorno ao UFC no final do ano. McGregor, que já tem várias condenações por infrações de trânsito, foi detido e levado para uma esquadra, enquanto a polícia imobilizou o veículo, avaliado em mais de 170.000 euros. O lutador, que em 2021 se tornou o atleta mais bem pago do mundo, foi posteriormente libertado sob fiança e deve comparecer perante um tribunal na capital irlandesa no próximo mês. O “Irish Independent” publica um comunicado emitido por um porta-voz de McGregor, 33, confirmando a prisão e garantindo que ele passou com sucesso em um teste de álcool e narcóticos realizado no local. “McGregor estava dirigindo para a academia quando foi parado pela polícia por supostas infrações de trânsito na estrada”, explica a fonte na nota. A atleta irlandesa já foi multada em 400 euros por excesso de velocidade em 2017 e agora enfrenta julgamento no Tribunal Superior de Dublin por uma alegada agressão cometida contra uma mulher em dezembro de 2018. McGregor e um de seus “parceiros” foram processados pela mulher, que alega “danos pessoais” por um evento em Dublin. CHEFE

